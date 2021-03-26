Вместо извинений. «Занятой» Байден снова «прошёлся» по Путину
НСН разбиралась в том, почему президент США все время говорит о российском коллеге, но отказывается встречаться с ним.
Президент США Джо Байден сравнил главу Китая Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне американский президент провел свою первую пресс-конференцию, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома. На ней присутствовало около 30 постоянных членов президентского журналистского пула. Прямых вопросов про Россию и Путина задано не было. Но говоря о «прямолинейном и очень умном парне» Си Цзиньпине, Байден заявил, что «он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире».
Ранее в марте США назвали Россию и Китай главными угрозами безопасности для страны. В переходных положениях стратегии нацбезопасности утверждается, что Москва намерена продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.
В этом же месяце Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.
В России посчитали это продуманным заявлением, а не оговоркой. Об этом в частности заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции НСН.
«Сначала я надеялся, что Байден оговорился, но потом понял, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это безобразно, многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера. Выглядело это несуразно и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления?», — удивился сенатор.
В Кремле назвали высказывание Байдена «очень плохим». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не может не учитывать заявления президента про Путина, но готова к продолжению диалога с Вашингтоном.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявил, что поведение Байдена расценивает как «беспрецедентное хамство» и предложил Владимиру Путину дать достойный ответ.
После слов американского президента Москва отозвала посла России в США Анатолия Антонова на родину, чтобы обсудить с ним вопросы дальнейшего выстраивания российско-американских отношений после жестких высказываний Байдена. Также Владимир Путин решил все-таки отреагировать на ситуацию, которая на несколько дней стала одной из самых обсуждаемых на страницах мировых изданий.
Он пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил детскую дразнилку: «кто как обзывается, тот так и называется», объяснив, что в ней есть глубокий психологический смысл.
Из мировых лидеров публично поддержал Путина в этом заочном диалоге только президент Турции Тайип Эрдоган, который заявил, что подобное высказывание Байдена «неприемлемо для главы государства», а Путин «дал очень умный и роскошный ответ».
Позднее российский президент пригласил своего «обидчика» на онлайн диалог — переговоры в прямом эфире, причем не откладывая это в долгий ящик. Администрация Белого дома заявила, что Байден «очень занят». А затем он сам ответил, что не сейчас, но «в какой-то момент» поговорит с Путиным.
Телеведущий Владимир Познер, который в 1980-х годах был участником телемостов с Соединенными Штатами, заявил НСН, что онлайн-переговоры между президентами РФ и США вряд ли когда-либо состоятся.
«Путин прекрасно понимает, что никаких таких встреч в эфире не будет. Это было сказано для красного словца в ответ на выпады Байдена. Это совершенно очевидная вещь», — сказал Познер, пояснив, что участие в подобных теледебатах — это не уровень высших лиц государства. По его словам, встрече президентов предшествует серьезная подготовка. Телеведущий уверен, что если Байден и Путин встретятся, то транслироваться по телевидению встреча точно не будет.
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