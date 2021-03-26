Вместо извинений. «Занятой» Байден снова «прошёлся» по Путину

Президент США Джо Байден сравнил главу Китая Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне американский президент провел свою первую пресс-конференцию, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома. На ней присутствовало около 30 постоянных членов президентского журналистского пула. Прямых вопросов про Россию и Путина задано не было. Но говоря о «прямолинейном и очень умном парне» Си Цзиньпине, Байден заявил, что «он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире».

Ранее в марте США назвали Россию и Китай главными угрозами безопасности для страны. В переходных положениях стратегии нацбезопасности утверждается, что Москва намерена продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.

В этом же месяце Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

В России посчитали это продуманным заявлением, а не оговоркой. Об этом в частности заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции НСН.

«Сначала я надеялся, что Байден оговорился, но потом понял, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это безобразно, многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера. Выглядело это несуразно и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления?», — удивился сенатор.