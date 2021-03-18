Зюганов после оскорбления Путина потребовал признать ДНР и ЛНР

России не нужно разрывать отношения с США после слов президента Джо Байдена о «Путине-убийце», но пора дать достойный ответ подобной американской риторике. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Это беспрецедентное хамство, не припомню такого ни одного подобного случая. Они нас во всем обвинили. По отношению к России США ведут вражескую политику. Нам надо было давно отвечать должным образом. В ближайшем будущем у Путина запланировано Послание к Федеральному собранию, будет прекрасный шанс дать ответ. А то пока ничего не слышу, хотя у нас и гимн, и флаг отобрали», - негодует Зюганов.

На вопрос, стоит ли России пойти на разрыв дипломатических отношений, лидер российских коммунистов ответил отрицательно, потому что в любой стране, в Америке, в том числе, много разумных людей.