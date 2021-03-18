Зюганов после оскорбления Путина потребовал признать ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал российские власти дать достойный ответ Америке за все ее притеснения и безосновательные обвинения в адрес России.
России не нужно разрывать отношения с США после слов президента Джо Байдена о «Путине-убийце», но пора дать достойный ответ подобной американской риторике. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Это беспрецедентное хамство, не припомню такого ни одного подобного случая. Они нас во всем обвинили. По отношению к России США ведут вражескую политику. Нам надо было давно отвечать должным образом. В ближайшем будущем у Путина запланировано Послание к Федеральному собранию, будет прекрасный шанс дать ответ. А то пока ничего не слышу, хотя у нас и гимн, и флаг отобрали», - негодует Зюганов.
На вопрос, стоит ли России пойти на разрыв дипломатических отношений, лидер российских коммунистов ответил отрицательно, потому что в любой стране, в Америке, в том числе, много разумных людей.
«Склероз Байдена – это неизлечимо, надо думать о будущем», - уверен Зюганов.
Достойным ответом на поведение Штатов должна, по мнению Зюганова, финансово-экономическая политика, которая позволяла бы гражданам жить и развиваться.
«Во внешней политике нужно укрепление связей с союзниками, восстановление того геополитического пространства, которое было в рамках Советского союза, но уже в новой форме. Надо признать Донецкую и Луганскую республику, защищать русский мир всеми возможными средствами, а не подыгрывать Байдену и его политике. Закончить русофобию и антисоветизм!» - предложил свой план Геннадий Зюганов.
Пообещал, что Россия ответит на «хамские заявления» президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В интервью ТАСС он заметил, что такие высказывания неизбежно негативно скажутся на двусторонних отношениях, а приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы, если от американской стороны не последует извинений.
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