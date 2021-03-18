Американист: Это была постановка. Поэтому Госдеп не стал извиняться
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ в беседе с НСН заявил, что Вашингтон нарушил все нормы международной политики и дипломатии, допустив прямое оскорбление первого лица другого государства.
И без того тяжелые отношения России и США еще более подорваны заявлением Джо Байдена, его слова о «Путине-убийце» подчеркнули жесткость позиции Вашингтона. Такой точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он заявил, что интервью главы Белого дома на канале ABC News было похоже на постановочное.
«В 2017-м году Трампа также спрашивали, но он по-другому ответил. Все это выглядит как постановочное интервью, блиц-ответ и тут же блиц-вопрос, думаю, что и вопрос неслучайный, и ответ. И ведущий, который задавал вопрос, был советником Билла Клинтона, работал в Белом доме. Сначала можно было представить, что президента подставили, но нет…Это первый раз, когда дает интервью, его большая пресс-конференция только на следующей неделе», - отметил американист.
Джордж Роберт Стефанопулос - американский диктор и политический консультант. В настоящее время — глава отдела корреспонденции в ABC News из Вашингтона. До этого был консультантом на президентских выборах в США в 1992 году, затем стал директором по связям с общественностью Билла Клинтона.
«Мы докатились до оскорблений, и это не самый умный шаг в международной политике. Принято более уважительное отношение. Как правило, президенты не опускались до оскорблений других лидеров даже в каких-то очевидных ситуациях. И если послушать заявления спикера Белого дома Джен Псаки и Госдепа, то отношения с Россией будут другими, чем были при Трампе. И Байден - первый президент, который не провозгласил своей целью улучшение отношений с Россией. И это интервью подчеркнуло жесткость позиции Вашингтона», - уточнил собеседник НСН.
Он обратил внимание, что Вашингтон даже не пытался опровергнуть или просто пояснить слова Байдена даже после того, как Москва пошла на громкие меры, вызвав посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации.
«В Госдепе спокойно отнеслись к вызову посла, не стали ни комментировать, ни дезавуировать позицию президента, извиняться никто не стал, что не так поняли, не то имелось ввиду…Ничего хорошего в этом нет. Россия продемонстрировала политический демарш, когда отозвала посла. Думаю, у Москвы никаких иллюзий не останется относительно того, какими могут быть отношения с новой администрацией. Наш МИД выразил озабоченность, как бы вообще не угробить отношения, но они и так практически находятся на нуле», - признал Юрий Рогулев.
Ранее в комментарии телеграм-каналу "Радиоточка НСН" лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России не нужно разрывать отношения с США после этого инцидента, но пора дать достойный ответ подобной американской риторике.
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