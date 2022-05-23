Запад поможет? Украина отказалась от «уступок», потеряв Азовское море
Мариуполь и «Азовсталь» уже сданы, но Украина не собирается договариваться с Россией, рассчитывая на западные вооружения и финансовую помощь союзников.
Украина не собирается идти на переговоры с Россией, надеясь на дальнейшие поставки оружия от партнеров. И это - несмотря на потерю ряда территорий в ходе спецоперации. Так, с потерей Мариуполя Украина лишилась выхода к Азовскому морю, которое теперь находится в совместном пользовании ДНР и России.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Москвой и проведения с Кремлем сделок, которые предусматривали бы уступку украинских территорий.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что переговоры России и Украины «не входят в планы Запада», сообщает RT. Так, он считает, что «не стоит делать вид», будто такой диалог может принести результаты. По крайней мере, пока обстановка кардинально не поменяется.
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В то же время президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде предположил, что Украине потребуется новый «план Маршалла», который, по его мнению, можно воплотить в жизнь даже без мирного соглашения уже сейчас. Он считает, что программа по восстановлению может проходить в подконтрольных украинским властям областях. До этого о восстановлении украинской инфраструктуры скоординированным путем говорил и канцлер Германии Олаф Шольц.
Между тем, российский министр обороны Сергей Шойгу 20 мая заявил, что Луганская область скоро будет освобождена. По его словам, ВСУ пытаются задержать продвижение российских войск с помощью местных жителей, используя их в качестве «живого щита».
Военный эксперт Дмитрий Болтенков согласился с заявлением об освобождении республики, пишут «Известия». По его мнению, следующим этапом станет наступление в ДНР для установления контроля над Славянском и Краматорском. Он считает, что Украина использует помощь союзников.
При этом военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Вашингтон поставляет Киеву только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
«С точки зрения американцев, накачивание оружием Украины – это вполне себе осмысленная стратегия, и они намерены ее придерживаться дальше. Но американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они будут стараться поставлять что-то простое, но в огромном количестве», - отметил он.
В свою очередь некоторые эксперты не исключают и помощи России извне. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН предположил, что, если Кремль «даст команду», то президент Белоруссии Александр Лукашенко может ввести войска на территорию Украины.
«Количества людей, которые служат в Белоруссии по контракту, недостаточно для того, чтобы внести какой-то плюс в то, что сейчас происходит. Но я не исключаю того, что может быть задействована территория страны. Лукашенко с намеком говорит о том, что конфликт может выйти за пределы Украины. Тогда он может перекинуться и на территорию Белоруссии», - добавил он.
При этом пока одними из главных достижений России в спецоперации на Украине остаются взятие под контроль Мариуполя и в частности «Азовстали». Украинские военные, находившиеся на территории завода, на прошлой неделе стали сдаваться в плен. В плен сдался даже командир «Азова» (объединение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Денис Прокопенко. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что сдающихся военных необходимо будет обменять, в том время как российские политики и военные эксперты призывают к суду над украинскими националистами.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе работы по восстановлению городской инфраструктуры и социально значимых объектов будут проходить по опыту Чечни. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин добавил, что металлургический комбинат имени Ильича в городе будет восстановлен.
При этом, по информации СМИ, в Мариуполе не подлежат восстановлению более 60% домов, которые будут снесены, а на их месте построят новые здания. Город планируется превратить в курорт. Однако, отмечается, что завод «Азовсталь» не будет восстановлен, так как он загрязнял город и море.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы могут самостоятельно брать шефство над другими субъектами, в том числе и над территориями Донбасса для их восстановления.
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