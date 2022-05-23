Запад поможет? Украина отказалась от «уступок», потеряв Азовское море

Украина не собирается идти на переговоры с Россией, надеясь на дальнейшие поставки оружия от партнеров. И это - несмотря на потерю ряда территорий в ходе спецоперации. Так, с потерей Мариуполя Украина лишилась выхода к Азовскому морю, которое теперь находится в совместном пользовании ДНР и России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Москвой и проведения с Кремлем сделок, которые предусматривали бы уступку украинских территорий.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что переговоры России и Украины «не входят в планы Запада», сообщает RT. Так, он считает, что «не стоит делать вид», будто такой диалог может принести результаты. По крайней мере, пока обстановка кардинально не поменяется.