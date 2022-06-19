Призрак коммунизма в Евросоюзе? В России посочувствовали Украине из-за возможного распада ЕС

По его мнению, проверять соответствие Украины требованиям, выдвинутым ЕК, будут десятилетия, а с учетом того, что это будут делать, как считает Медведев, «новые поколения руководителей ЕС», реальный срок вступления Украины в Евросоюз – не раньше середины столетия.

«Реальный срок – середина столетия. Не раньше», - отметил зампред Совбеза РФ.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Украина является сейчас самой бедной по показателю ВВП на душу населения страной Европы, у нее есть масса нерешенных институциональных проблем. Если Еврокомиссия предоставит ей статус кандидата, то страна будет находиться в нем в течение очень продолжительного периода времени. То есть, как минимум, речь идет о десятилетии, а возможно даже больше. Плюс есть момент, что ЕС уже устал от расширения. Сейчас там стоит задача не расширения, а углубления европейской интеграции в рамках тех 27 стран, которые уже входят в ЕС», - сказал Квашнин.