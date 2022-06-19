Призрак коммунизма в Евросоюзе? В России посочувствовали Украине из-за возможного распада ЕС
ЕС будет десятилетия держать Украину в статусе страны-кандидата, а к моменту выполнения всех условий со стороны Киева Евросоюз может вообще исчезнуть, как коммунизм в СССР, считают российские политики.
Существует ряд причин, которые могут лишить Украину возможности стать членом Евросоюза, сообщается на сайте Еврокомиссии со ссылкой на главу организации Урсулу фон дер Ляйен. В числе требований, которые придется соблюсти Киеву, усиление борьбы с коррупцией; обеспечение соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег со стандартами Целевой группы по разработке финансовых мер, а также принятие всеобъемлющего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора; внедрение Антиолигархического закона, ограничивающего чрезмерное влияние олигархов в экономической, политической и общественной жизни и другие.
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев сравнил обещания Еврокомиссии Украине о вступлении страны в Евросоюз с ситуацией, связанной «с наступлением всемирного счастья», культивировавшейся в Советском Союзе.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причём пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветлёнными, умными. А тётка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И всё… А дальше – как с построением коммунизма. Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, проверять соответствие Украины требованиям, выдвинутым ЕК, будут десятилетия, а с учетом того, что это будут делать, как считает Медведев, «новые поколения руководителей ЕС», реальный срок вступления Украины в Евросоюз – не раньше середины столетия.
«Реальный срок – середина столетия. Не раньше», - отметил зампред Совбеза РФ.
Аналогичной точки зрения придерживается заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Украина является сейчас самой бедной по показателю ВВП на душу населения страной Европы, у нее есть масса нерешенных институциональных проблем. Если Еврокомиссия предоставит ей статус кандидата, то страна будет находиться в нем в течение очень продолжительного периода времени. То есть, как минимум, речь идет о десятилетии, а возможно даже больше. Плюс есть момент, что ЕС уже устал от расширения. Сейчас там стоит задача не расширения, а углубления европейской интеграции в рамках тех 27 стран, которые уже входят в ЕС», - сказал Квашнин.
При этом Медведев, продолжая исторические параллели между ЕС и СССР, предположил, что будет, если ЕС к моменту вступления Украины в организацию исчезнет.
«А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…», - написал политик.
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о развивающемся кризисе Европы в условиях санкционной войны, попыток сплотить ряды на фоне событий на Украине, принимать солидарные антироссийские меры. На этом фоне «выяснилось, что некоторые страны не могут ставить европейское единство выше национальных суверенных интересов и выше интересов собственных граждан.
«Это неизбежный кризис Евросоюза. Поэтому европейское единство не отвечает на те вызовы, которые возникают при обсуждении таких тем, как национальная безопасность, национальный суверенитет, национальные интересы, способность к самостоятельному экономическому развитию. Очень сомневаюсь, что по мере развития кризиса в Евросоюзе его сможет заменить какая-то более эффективная международная организация, которая обеспечит больший уровень сплоченности. … На территории Европы будут возникать альянсы, в которых Франция может играть какую-то ведущую роль. Это – Закат Европы, о котором долго говорили, распад на географические, экономические, политические анклавы», - заявил парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что сейчас необходим распад Европейского союза для того, чтобы сохранить суверенитет стран Европы.
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