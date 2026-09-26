В РФ обновили стандарт медпомощи при тревожно-фобических расстройствах

Минздрав России обновил стандарт медпомощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь средняя продолжительность лечения по нему составляет 139 дней вместо 207, как это было раньше.

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Согласно изменениям, в лечении кроме психотерапевта, психиатра и медицинского психолога теперь может участвовать и врач-невролог. К тому же сейчас пациентам с тревожно-паническим и паническим расстройствами в РФ будет доступно воздействие светового излучения в качестве немедикаментозного способа лечения.

Кроме того, в России расширили перечень препаратов для терапии. Отмечается, что в него вошли седативное противотревожное средство «Алимемазин» и транквилизатор «Этифоксин», а также антидепрессанты «Сертралин» и «Венлафаксин». Важно: их может назначать только врач.

Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич в интервью НСН отметил, что родители хотят получить от психиатра диагноз для ребенка, а скрывать его бессмысленно, так как окружающие все равно заметят.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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