В РФ обновили стандарт медпомощи при тревожно-фобических расстройствах
Минздрав России обновил стандарт медпомощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь средняя продолжительность лечения по нему составляет 139 дней вместо 207, как это было раньше.
Согласно изменениям, в лечении кроме психотерапевта, психиатра и медицинского психолога теперь может участвовать и врач-невролог. К тому же сейчас пациентам с тревожно-паническим и паническим расстройствами в РФ будет доступно воздействие светового излучения в качестве немедикаментозного способа лечения.
Кроме того, в России расширили перечень препаратов для терапии. Отмечается, что в него вошли седативное противотревожное средство «Алимемазин» и транквилизатор «Этифоксин», а также антидепрессанты «Сертралин» и «Венлафаксин». Важно: их может назначать только врач.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич в интервью НСН отметил, что родители хотят получить от психиатра диагноз для ребенка, а скрывать его бессмысленно, так как окружающие все равно заметят.
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