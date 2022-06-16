СМИ: Страны на севере Европы могут не поддержать членство Украины в ЕС

Дания и еще некоторые государства Северной Европы могут не одобрить заявку Украины о предоставлении ей официального статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник в Еврокомиссии.



Шансы Украины на вступление в ЕС станет темой для обсуждения на следующей неделе на заседании Европейского совета. При этом Венгрия, Чехия, Польша и страны Прибалтики выступают за расширение ЕС. А вот страны Скандинавии сдержанно отнеслись к этой перспективе. По данным издания, Нидерланды, Дания и Швеция.

«Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки», — передает NEWS.ru слова чиновника из ЕК.

Ранее издание Politico также написало о возможности наложения вето на вступление со стороны Португалии. При этом без единой позиции всех 27 стран, которые входят в ЕС, заявка Украины не будет одобрена, несмотря на положительное заключение Еврокомиссии. Решение ЕК будет принято уже в пятницу, 17 июня.