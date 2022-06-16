СМИ: Страны на севере Европы могут не поддержать членство Украины в ЕС
Дания и еще некоторые государства Северной Европы могут не одобрить заявку Украины о предоставлении ей официального статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
Шансы Украины на вступление в ЕС станет темой для обсуждения на следующей неделе на заседании Европейского совета. При этом Венгрия, Чехия, Польша и страны Прибалтики выступают за расширение ЕС. А вот страны Скандинавии сдержанно отнеслись к этой перспективе. По данным издания, Нидерланды, Дания и Швеция.
«Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки», — передает NEWS.ru слова чиновника из ЕК.
Ранее издание Politico также написало о возможности наложения вето на вступление со стороны Португалии. При этом без единой позиции всех 27 стран, которые входят в ЕС, заявка Украины не будет одобрена, несмотря на положительное заключение Еврокомиссии. Решение ЕК будет принято уже в пятницу, 17 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023
- Силуанов: Нефтегазовые доходы России превысили 182%
- Григорий Явлинский вернулся в Россию
- Глава «Газпрома» назвал виновных в росте цен на газ
- Новак заявил, что большинство европейских клиентов покупают российский газ за рубли
- В России начали разработку лекарств от оспы обезьян
- Захарова прокомментировала санкции Лондона против патриарха Кирилла
- В России впервые выявили штамм «омикрона» ВА.5
- СМИ: Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора
- ФК «Пари Нижний Новгород» возглавил главный тренер молодёжной сборной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru