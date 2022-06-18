Читатели Le Figaro назвали позицию Путина по вступлению Украины в ЕС ударом ниже пояса
Читатели французской газеты Le Figaro считают, что заявление президента России Владимира Путина по поводу возможного вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) можно считать ударом ниже пояса. О свое отношении к потенциальному процессу президент РФ сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.
Так, один из пользователь подчеркивает, что включение Украины в ЕС не представляет опасности для Российской Федерации, а, напротив, устроило бы Москву.
Пользователь под ником Insight2000 заявил о необходимости признать, что ослабленная экономика Европы будет долго «нести бремя Украины».
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — написал читатель издания.
По мнению Ludwig3, что членство Украины в ЕС принесет Украине разорение и сделает ее нежизнеспособной.
При этом anonyme 38572 считает, что Путин прав, потому что после вступления Украины в ЕС она утратит суверенитет и «свою душу в бессильной технократической организации».
Так, 17 июня российский лидер заявил, «будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день». При этом он напомнил, что экономика Украины потребует большого количества субсидий и сделает ее «полуколонией».
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