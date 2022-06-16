Макрон выступил за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам встречи четырех европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что для предоставления Украине членства «должны быть выполнены требования в отношении демократии и верховенства закона», передает Reuters.

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Встреча прошла за день до того, как Европейская комиссия обещала выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

Макрон также сообщил, что Украине будет направлена военная помощь, в том числе шесть артиллерийских систем Caesar. По словам французского лидера, Европа будет поддерживать Киев до тех пор, пока тот не победит. Также Макрон отметил, что Европа не станет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией.

В Киев в четверг прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Они также побывали в городе Ирпень под Киевом, которые в начале апреля оставили российские военные. После европейские лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаЭммануэль Макрон
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