СМИ: Леди Гага получила предложение сыграть мутанта в новых «Людях Икс»
Marvel Studios пока занята формированием актёрского ансамбля для новой версии «Людей Икс», а в соцсетях тем временем набирает обороты интригующий слух. По данным ряда инсайдеров, Леди Гага может появиться в фильме 2028 года в образе Ослепительной.
Речь, вероятно, идёт о роли умеренного масштаба: 40‑летняя артистка могла бы, к примеру, предстать в кадре в рамках сцены в Клубе Адского Пламени. Но даже не слишком большой по объёму образ с участием Леди Гаги стал бы заметным усилением каста и серьёзным маркетинговым козырем для студии.
Если информация соответствует действительности, профильные медиа вскоре должны получить какие‑то детали. Учитывая амбиции Гаги как актрисы, вряд ли её устроит эпизодическое присутствие в кадре — скорее всего, речь идёт о проработанном персонаже.
Способности Ослепительной связаны с уникальной трансформацией звука в свет: она умеет превращать звуковые волны в световые эффекты.
Пока официальных комментариев от Marvel не поступало.
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