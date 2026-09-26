СМИ: Леди Гага получила предложение сыграть мутанта в новых «Людях Икс»

Marvel Studios пока занята формированием актёрского ансамбля для новой версии «Людей Икс», а в соцсетях тем временем набирает обороты интригующий слух. По данным ряда инсайдеров, Леди Гага может появиться в фильме 2028 года в образе Ослепительной.

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Речь, вероятно, идёт о роли умеренного масштаба: 40‑летняя артистка могла бы, к примеру, предстать в кадре в рамках сцены в Клубе Адского Пламени. Но даже не слишком большой по объёму образ с участием Леди Гаги стал бы заметным усилением каста и серьёзным маркетинговым козырем для студии.

Если информация соответствует действительности, профильные медиа вскоре должны получить какие‑то детали. Учитывая амбиции Гаги как актрисы, вряд ли её устроит эпизодическое присутствие в кадре — скорее всего, речь идёт о проработанном персонаже.

Способности Ослепительной связаны с уникальной трансформацией звука в свет: она умеет превращать звуковые волны в световые эффекты.

Пока официальных комментариев от Marvel не поступало.

Ранее фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли побил рекорд кассовых сборов в Северной Америке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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