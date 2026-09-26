СМИ: Леди Гага получила предложение сыграть мутанта в новых «Людях Икс»

Речь, вероятно, идёт о роли умеренного масштаба: 40‑летняя артистка могла бы, к примеру, предстать в кадре в рамках сцены в Клубе Адского Пламени. Но даже не слишком большой по объёму образ с участием Леди Гаги стал бы заметным усилением каста и серьёзным маркетинговым козырем для студии.

Если информация соответствует действительности, профильные медиа вскоре должны получить какие‑то детали. Учитывая амбиции Гаги как актрисы, вряд ли её устроит эпизодическое присутствие в кадре — скорее всего, речь идёт о проработанном персонаже.

Способности Ослепительной связаны с уникальной трансформацией звука в свет: она умеет превращать звуковые волны в световые эффекты.

Пока официальных комментариев от Marvel не поступало.

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