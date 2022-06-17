Шольц считает, что саммит ЕС предоставит Украине статус кандидата на вступление в сообщество

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что саммит ЕС даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в сообщество, передает ТАСС.

Путин не против вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Окончательное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите 23-24 июня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за боевых действий на территории страны. Однако французский президент подчеркнул, что путь Киева в Евросоюз будет длинным.

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ФОТО: РИА Новости
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