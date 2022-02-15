«Принуждение к миру»: В ЛНР призвали Совбез ООН наказать Украину за невыполнение Минских соглашений

Совет безопасности ООН должен будет применить санкции к Киеву, если Украина откажется выполнять Минские соглашения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России». Кулеба также предупредил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет расцениваться Киевом, как выход Москвы из Минских договоренностей.

Мирошник уточнил, что за заявлением Кулебы о том, что Украина не может выполнить Минские соглашения, должны следовать конкретные действия.