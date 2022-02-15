«Принуждение к миру»: В ЛНР призвали Совбез ООН наказать Украину за невыполнение Минских соглашений
За заявлениями главы МИД Украины должны последовать «принуждающие санкции» Совбеза ООН, гарантирующие право жителей Донбасса «не быть убитыми», сказал НСН Родион Мирошник.
Совет безопасности ООН должен будет применить санкции к Киеву, если Украина откажется выполнять Минские соглашения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России». Кулеба также предупредил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет расцениваться Киевом, как выход Москвы из Минских договоренностей.
Мирошник уточнил, что за заявлением Кулебы о том, что Украина не может выполнить Минские соглашения, должны следовать конкретные действия.
«Тогда необходимо требовать созыва Совета безопасности ООН, так как Украина нарушает резолюцию 2202, признающую Минские соглашения основным вариантом разрешения конфликта в Донбассе. Входящие в него государства должны принимать решение о санкциях, принуждающих Украину к миру и действиям, которые бы обеспечили безопасность людей, проживающих в Донбассе, оградили бы от радикальных настроений Киева и неспособности властей Украины принимать меры по выполнению международных обязательств», - сказал Мирошник.
Он также отметил, что признание или непризнание республик Донбасса является внутренним делом России, указав при этом, в чем заключаются интересы Луганска и Донецка.
«Интересы республик Донбасса заключаются в принятии мер по обеспечению безопасности живущих там людей, в том числе граждан России, предоставления им полноценных политических, гражданских и социальных прав, и, естественно, просто права оставаться живыми и не быть убитыми украинскими радикалами или военными. Здесь спектр действия достаточно большой. Каким из них может воспользоваться Россия, это прерогатива Москвы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Депутаты Госдумы приняли во вторник проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину по признанию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, документ будет незамедлительно направлен главе государства.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин ранее отмечал в беседе с НСН, что признание республик Донбасса может стать «медвежьей услугой», поскольку означает разрыв Минских соглашений.
Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Радиоточкой НСН» настаивал на «немедленном» признании ДНР и ЛНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске
- Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным
- Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
- Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
- Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево
- СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
- Туристам не рекомендуют заразный Тайланд
- Биатлонист Латыпов извинился за упущенную победу в эстафете на ОИ-2022
- Премьер Японии и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины
- Банк России и участники рынка начали тестирование цифрового рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru