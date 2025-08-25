Россиян ждут новые правила в сфере труда и расчёты с 1 сентября
Сентябрь текущего года принесет блок изменений, которые касаются труда, расчётов и бытовых ситуаций, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, большинство из них затрагивает повседневные ситуации. Сначала осени изменятся правила расчёта ночных смен. Так, минимальная надбавка будет закреплена на федеральном уровне: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Отныне нижняя планка едина для всех.
Кроме того, переработан порядок исчисления среднего заработка. Новый документ заменяет старое постановление от 2007 года. В него включены подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчёте отпускных выплат, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты.
Исключаются периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника, указал парламентарий.
Ранее в Госдуме рассказали, кому из бюджетников с 1 октября повысят зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
