Россияне смогут ограничивать себе доступ к опасному контенту
В России может появиться механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный кабмином РФ плана мероприятий.
Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность введения такой инициативы. Речь идет о распространяемой в Сети информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой не ограничен в РФ. Заявленный срок для выполнения задачи - третий квартал 2027 года, после чего профильные ведомства должны представить в правительство предложения.
Тем временем, в борьбе с лудоманией в России поможет закон о самоограничении, но его принятие постоянно затягивается, заявил НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
