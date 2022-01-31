«Медвежья услуга»: В «Единой России» оставили «на совести Зюганова» заявления о признании ДНР и ЛНР
Признание республик Донбасса «взвинтит обстановку», поскольку является нарушением Минских соглашений, сказал НСН Константин Затулин.
Заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о якобы достигнутом в Госдуме консенсусе по вопросам признания ДНР и ЛНР остаются «на его совести», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин.
Ранее Зюганов сказал РИА Новости, что консультации с думскими фракциями показали, что все выступили за «максимальную поддержку» самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, пора принять решение о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Я ничего не знаю по этому поводу. Если Геннадий Зюганов говорит о том, что все фракции готовы поддержать обращение, которое он и его товарищи направили в совет Госдумы, то это на его совести. Лично мне ничего неизвестно по поводу того, что мы обязательно должны поддержать или не поддержать. Мы договорились о том, что в феврале это обсудим. Это произойдет никак не раньше 14 февраля, до этого времени Госдума находится в разъезде по округам», - сказал Затулин.
По его словам, в «Единой России» считают, что признание ДНР и ЛНР может стать «медвежьей услугой».
«Я прекрасно знаю точку зрения нашего министра иностранных дел, который является одним из руководителей «Единой России»: он не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР. И я лично полагаю, что их одностороннее признание обернется «медвежьей услугой» не только России, но и самим Донецкой и Луганской народным республикам, потому что сразу взвинтит обстановку и, может быть, не только в пропагандистском плане спровоцирует реакцию, потому что это означает разрыв Минских соглашений», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Затулин подчеркнул, что нельзя исключать признание Россией республик Донбасса в случае, если на них нападет Украина.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин объяснял НСН, почему Россия не спешит с признанием ДНР и ЛНР. В этой связи он напомнил правило русского полководца Александра Суворова «держи пулю в дуле».
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