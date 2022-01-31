«Медвежья услуга»: В «Единой России» оставили «на совести Зюганова» заявления о признании ДНР и ЛНР

Заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о якобы достигнутом в Госдуме консенсусе по вопросам признания ДНР и ЛНР остаются «на его совести», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин.

Ранее Зюганов сказал РИА Новости, что консультации с думскими фракциями показали, что все выступили за «максимальную поддержку» самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, пора принять решение о признании независимости ДНР и ЛНР.