Спасатели поднялись на вулкан Баранского, однако пропавших туристов не нашли

Сотрудники МЧС поднялись на вулкан Баранского на острове Итуруп, но не обнаружили следов пропавших путешественников, сообщает ТАСС.

На поиски пропавшей группы был отправлен вертолет Ми-8. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов не оказалось. В МЧС отметили, что работа спасателей осложнена из-за низкой облачности и густого тумана.

Ранее члены туристической группы из десяти человек не вышли на связь. Поисковые работы осложнены особенностями местности и погодными условиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
