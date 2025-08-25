Спасатели поднялись на вулкан Баранского, однако пропавших туристов не нашли

На поиски пропавшей группы был отправлен вертолет Ми-8. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов не оказалось. В МЧС отметили, что работа спасателей осложнена из-за низкой облачности и густого тумана.

Ранее члены туристической группы из десяти человек не вышли на связь. Поисковые работы осложнены особенностями местности и погодными условиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

