Спасатели поднялись на вулкан Баранского, однако пропавших туристов не нашли
25 августа 202504:01
Сотрудники МЧС поднялись на вулкан Баранского на острове Итуруп, но не обнаружили следов пропавших путешественников, сообщает ТАСС.
На поиски пропавшей группы был отправлен вертолет Ми-8. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов не оказалось. В МЧС отметили, что работа спасателей осложнена из-за низкой облачности и густого тумана.
Ранее члены туристической группы из десяти человек не вышли на связь. Поисковые работы осложнены особенностями местности и погодными условиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
