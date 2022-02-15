Кулеба предостерёг Москву от признания ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик будет расцениваться Киевом, как выход Москвы из Минских соглашений, сообщает пресс-служба украинского МИД.
В ходе брифинга украинский министр отметил, что Киев уже предупредил об этой позиции своих партнёров.
«В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», - подчеркнул Кулеба.
Ранее Кулеба в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru