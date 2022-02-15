Кулеба предостерёг Москву от признания ДНР и ЛНР

В ходе брифинга украинский министр отметил, что Киев уже предупредил об этой позиции своих партнёров.

«В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщает RT.

