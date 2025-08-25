СМИ: Ущерб по делу экс-главы Минздрава Хабаровского края превысит 1 млрд рублей
В Хабаровском крае ущерб по уголовному делу о растрате, по которому проходит экс-глава Минздрава Хабаровского края Юрий Бойченко, может превысить 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Вместе с ним следователи привлекли к ответственности 14 человек, которые проходят по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги были выделены на закупку медицинского оборудования для медицинских учреждений. Количество фигурантов может увеличиться.
Уголовные дела соединены в одно производство, срок предварительного следствия по нему установлен до середины октября.
22 августа Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра. В апреле текущего года по инициативе Хабаровской транспортной прокуратуры Бойченко был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 21 млн рублей за нарушения, допущенные в процессе заключения государственных контрактов на услуги санитарной авиации. Его дело связано с процессом в отношении вице-премьера правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.
Никонов начал работу в качестве зампредседателя краевого правительства по социальным вопросам в декабре 2020 года. До этого чиновник курировал координацию деятельности структурных подразделений, клинических комитетов, информатизацию и организацию социально-культурных мероприятий в департаменте здравоохранения Москвы, а также возглавлял поликлинику №1 Управления делами президента РФ.
