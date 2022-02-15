Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы РФ приняли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию самоповозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает РИА Новости.
В голосовании приняли участие 368 парламентариев, из которых документ поддержал 351 человек. 16 депутатов высказались против, один воздержался.
По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, проект постановления будет незамедлительно направлен главе государства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет расцениваться Киевом, как выход Москвы из Минских соглашений.
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