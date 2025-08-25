Туристы подадут в суд на Fun&Sun из-за прилета в Москву вместо Петербурга
Более 30 туристов из Санкт-Петербурга, которые в июне не могли вылететь из ОАЭ на фоне закрытия неба над Ираном, намерены подать в суд на туроператора Fun&Sun, сообщают «Известия».
Рейс вылетел в Россию с задержкой. Кроме того, борт приземлился в Москве, а не в Санкт-Петербурге. По словам отдыхающих, организатор отдыха обещал компенсировать им затраты на вынужденную смену города. Туристы покупали билеты за свой счет. Вернувшись домой, они направили претензии Fun&Sun, но компания отказалась возместить дополнительные расходы «по причине обстоятельств непреодолимой силы».
По мнению россиян, были существенно нарушены согласованные условия путешествия, что повлекло значительные финансовые расходы и неудобства. Семье из двух человек обратный перелет из Москвы в Петербург обошелся в 44 тыс. рублей.
Тем временем, 300 российских туристов более 7 часов не могут вылететь из Египта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
