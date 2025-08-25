Голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительной

По его словам, у Москвы «огромный потенциал». Россия, как считает актер, прекрасная страна. В мегаполисе он восхитился архитектурой и местными жителям, которые хорошо разбираются в жизни. Дакаскос отметил, что Москва является одним из его любимых городов.

Тем временем, известный американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Его слова передает спецкор НСН.

