Голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительной
Американский актер Марк Дакаскос, который прилетел для участия в Московской международной неделе кино, назвал российскую столицу прекрасным городом, сообщают «Известия».
По его словам, у Москвы «огромный потенциал». Россия, как считает актер, прекрасная страна. В мегаполисе он восхитился архитектурой и местными жителям, которые хорошо разбираются в жизни. Дакаскос отметил, что Москва является одним из его любимых городов.
Тем временем, известный американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Его слова передает спецкор НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян ждут новые правила в сфере труда и расчёты с 1 сентября
- СМИ: Ущерб по делу экс-главы Минздрава Хабаровского края превысит 1 млрд рублей
- Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор
- Лавров ответил Макрону, назвавшему Россию «людоедом у ворот»
- 300 российских туристов более 7 часов не могут вылететь из Египта
- К альпинистке Наговицыной направят дрон и попытаются спасти
- Сийярто ответил на сарказм Зеленского об угрозе в адрес «Дружбы»
- Вуди Аллен допустил, что снимет кино в России
- Лавров высмеял версию о производстве кофемашин на атакованном ВС РФ американском заводе
- Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru