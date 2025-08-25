Голливудский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительной

Американский актер Марк Дакаскос, который прилетел для участия в Московской международной неделе кино, назвал российскую столицу прекрасным городом, сообщают «Известия».

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

По его словам, у Москвы «огромный потенциал». Россия, как считает актер, прекрасная страна. В мегаполисе он восхитился архитектурой и местными жителям, которые хорошо разбираются в жизни. Дакаскос отметил, что Москва является одним из его любимых городов.

Тем временем, известный американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Его слова передает спецкор НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КиноГолливудАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры