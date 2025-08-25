СМИ: Дефляция в России продлится до конца сентября

Товары в магазинах дешевеют пятую неделю подряд. Однако это сезонный фактор. В то же время пока рано говорить о победе Центробанка РФ: годовые темпы роста цен на продовольственные товары и услуги до сих пор достаточно высоки.

Замедляют их жесткая политика регулятора и крепкий рубль, а также переговоры Москвы и Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

