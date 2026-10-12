В Кремле рассказали, где находится русская печь с фото Путина и Шредера

«Русская печь – это резиденция президента Российской Федерации», – указал он. Снимок был опубликован после дня рождения Путина 7 октября. На нем было запечатлено крепкое рукопожатие президента РФ и Шредера у створа печи.

Также, по словам Пескова, Шрёдер заявил, что не опасается негативной реакции на Западе из-за своей встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

