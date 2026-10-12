В Кремле рассказали, где находится русская печь с фото Путина и Шредера
Русская печь, на фоне которой сделана фотография президент России Владимир Путин и бывшего канцлер ФРГ Герхард Шредер, находится в резиденции главы государства, сообщил в эфире «Вестей» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Русская печь – это резиденция президента Российской Федерации», – указал он. Снимок был опубликован после дня рождения Путина 7 октября. На нем было запечатлено крепкое рукопожатие президента РФ и Шредера у створа печи.
Также, по словам Пескова, Шрёдер заявил, что не опасается негативной реакции на Западе из-за своей встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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