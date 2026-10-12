ВСУ получили приказы: Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с Россией

По его словам, Вооруженные силы Украины уже получили соответствующие приказы. Глава государства назвал энергетическое перемирие хорошей новостью и выразил надежду, что договоренность будет реализована на практике. Зеленский указал, что Украина рассчитывает на аналогичную готовность России и договоренность президента США по этому поводу. Он добавил, что Киев поддерживает любые реальные и надежные форматы прекращения огня и завершения боевых действий.

До этого президент Украины заявил, что проведение выборов в стране возможно только при условии согласия России на 60-дневное прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

