ВСУ получили приказы: Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил на своей странице в Telegram готовность Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России.
По его словам, Вооруженные силы Украины уже получили соответствующие приказы. Глава государства назвал энергетическое перемирие хорошей новостью и выразил надежду, что договоренность будет реализована на практике. Зеленский указал, что Украина рассчитывает на аналогичную готовность России и договоренность президента США по этому поводу. Он добавил, что Киев поддерживает любые реальные и надежные форматы прекращения огня и завершения боевых действий.
До этого президент Украины заявил, что проведение выборов в стране возможно только при условии согласия России на 60-дневное прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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