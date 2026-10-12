«Яндекс»: Средства клиентов «Яндекс Пэй» находятся в безопасности

В обращении сказано, что финансы клиентов не хранятся непосредственно в центре обработки данных, где размещены исключительно серверы, обеспечивающие техническое функционирование сервисов. Информация о состоянии каждого счета надежно защищена: записи дублируются и хранятся в виде нескольких копий на различных независимых площадках.

Компания указала, что в настоящее время ряд пользователей по-прежнему испытывает технические трудности при попытке проверить баланс, оплатить покупку или осуществить денежный перевод. Технические специалисты продолжают работы по полному восстановлению штатного функционирования сервиса.

Ранее стало известно, что пользователи жалуются, что не могут открыть «Яндекс Пэй» и получить свои деньги. У компании не работают, в том числе банковские сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

