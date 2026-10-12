СМИ: США угрожают прекратить поставки оружия на Украину
Власти США угрожают заблокировать поставки оружия, а также предоставление разведывательной информации Украине, сообщает Financial Times.
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По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа угрожает приостановить систему закупок, обеспечивающую Киев. Речь идет о программе «Список приоритетных нужд Украины», в рамках которой европейские страны закупают оружие у США для дальнейших поставок на Украину.
Вашингтон таким способом намерен оказать давление на Киев, с целью заставить прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, включая нефтеперерабатывающие заводы. Представители Белого дома высказали свои угрозы во время телефонных звонков официальным лицам в Евросоюзе и на Украине 10 и 11 октября.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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