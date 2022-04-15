«Красная линия Ван И»: Вероятность вторжения Китая на Тайвань назвали «очень высокой»
США и Тайвань ведут негласные переговоры о независимости, чем не оставляют Китаю шансов на его мирное присоединение, сказал в эфире НСН Николай Вавилов.
Поддерживая тайваньский режим, США провоцируют Китай на проведение военной операции, вероятность которой сейчас крайне высока, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» востоковед Николай Вавилов.
Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Китай 15 апреля проведёт учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Отмечается, что эти учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня.
«Вероятность того, что произойдет вторжение, очень высокая. Она постепенно повышается с конца 2021 года. Эту вероятность сейчас сознательно повышают США, совершая провокационные действия в отношении Китая. Население Китая живет в предощущении военной операции, количество полетов боевой авиации КНР в последнее время увеличивается по экспоненте, и вероятность военной операции гораздо выше, чем в предыдущие годы», - сказал Вавилов.
По его мнению, США обсуждают с Тайванем перспективы признания его независимым.
«Группа американских конгрессменов отправилась на Тайвань с целью обсуждения вопросов региональной безопасности. Кроме того, США недавно объявили, что будут поставлять на Тайвань зенитно-ракетные комплексы Patriot. Судя по всему, ведутся негласные консультации о дальнейшем будущем Тайваня, в том числе, как независимого государства. Китай показывает, что он готов отреагировать на эту попытку, отвечая учениями и очень жесткими заявлениями», - отметил востоковед.
Вавилов указал на «красную линию», обозначенную главой МИД КНР.
«Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси – станет "красной линией", которая будет фактически означать легитимизацию тайваньского режима Вашингтоном и утрату возможности Китая присоединить Тайвань мирным путем. Сами США провоцируют Китай на такие действия, и это очень повышает риск военной операции», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
15 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. По его словам, действия Вашингтона противоречат принципу ֿ«одного Китая» и основам трех китайско-американских деклараций.
Тайвань формально является административной единицей Китая, однако официальные отношения между властями КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, когда туда перебрались проигравшие в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, напоминает РИА Новости.
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