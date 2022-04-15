«Красная линия Ван И»: Вероятность вторжения Китая на Тайвань назвали «очень высокой»

Поддерживая тайваньский режим, США провоцируют Китай на проведение военной операции, вероятность которой сейчас крайне высока, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» востоковед Николай Вавилов.

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Китай 15 апреля проведёт учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Отмечается, что эти учения направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня.