Провокация НАТО? Черногория по ошибке объявила о разрыве отношений с Россией

«Обычно наши посольства стараются не развивать такую конфликтную ситуацию. Но если подобные прецеденты будут повторяться, то в адрес Черногории могут быть выдвинуты определенные ноты. Это не приведет к улучшению взаимоотношений между странами, а наоборот ухудшит их. Черная кошка может пробежать между многими. Если на Черногорию не будет продолжаться столь явного давления извне, то этот инцидент пройдет и не будет иметь последствий ни с той, ни с другой стороны. Просто появилась одна из слабых точек в отношениях России, ЕС и стран НАТО, поэтому Черногорию спровоцировали. Те, кто использует ее на фоне спецоперации на Украине, уже понимают, что проигрывают в информационном пространстве, поэтому привлекают слабые страны для подобного рода информационных провокаций», - заключил Сурма.

В МИД Черногории уже извинились за «грубый ошибочный пост» о разрыве дипотношений с Россией.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что страны ЕС могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, и целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций.

