Провокация НАТО? Черногория по ошибке объявила о разрыве отношений с Россией

Представитель Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН предположил, что ситуация с якобы разрывом дипотношений Черногории и России будет улажена, если на Подгорицу прекратится внешнее давление. 


Если Черногория объяснит информацию о разрыве отношений с Россией, ситуация не усугубится, но Подгорицу используют третьи страны для информационной борьбы с Москвой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Ранее глава МИД Черногории Джордже Радулович заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за спецоперации на Украине. Причем через несколько часов запись с таким заявлением в аккаунте ведомства в Twitter была удалена. Сурма напомнил, что представители дипмиссий других стран раньше тоже публиковали подобные заявления на своих страницах в соцсетях.

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«Это говорит о деградации дипломатических ведомств в ряде европейских стран. Черногория вступила в НАТО, соответственно с вытекающими из этого последствиями, в том числе с зарубежным влиянием на дипломатические службы этой страны. Видимо, внутри дипведомства есть определенные несогласованные действия, и кто-то со стороны дипломатического корпуса желает бежать впереди паровоза и делает такие заявления в адрес России. С другой стороны, это может быть и чисто политическая провокация, которая может быть скоординирована извне», - отметил он.

При этом, по его словам, быстрого удаления такой записи МИД Черногории и корректного объяснения причин ее появления будет достаточно для урегулирования дипотношений.

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«Обычно наши посольства стараются не развивать такую конфликтную ситуацию. Но если подобные прецеденты будут повторяться, то в адрес Черногории могут быть выдвинуты определенные ноты. Это не приведет к улучшению взаимоотношений между странами, а наоборот ухудшит их. Черная кошка может пробежать между многими. Если на Черногорию не будет продолжаться столь явного давления извне, то этот инцидент пройдет и не будет иметь последствий ни с той, ни с другой стороны. Просто появилась одна из слабых точек в отношениях России, ЕС и стран НАТО, поэтому Черногорию спровоцировали. Те, кто использует ее на фоне спецоперации на Украине, уже понимают, что проигрывают в информационном пространстве, поэтому привлекают слабые страны для подобного рода информационных провокаций», - заключил Сурма.

В МИД Черногории уже извинились за «грубый ошибочный пост» о разрыве дипотношений с Россией.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что страны ЕС могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, и целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПосольствоДипломатияМИДЧерногория
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