Пригожин нашелся в Кремле: Командиры ЧВК «Вагнер» подтвердили лояльность Путину

Песков вспомнил, что Путин после «мятежа» встречался с Пригожиным в Кремле, добавив, что «вагнеровцы» готовы вновь сражаться за Родину.

Новая неделя началась с неожиданного признания Кремля о контактах президента РФ с «главным мятежником» страны Евгением Пригожиным и другими командирами ЧВК «Вагнер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин встречался с Пригожиным 29 июня, при этом командиры подтвердили верховному главнокомандующему, что остаются его сторонниками. Вместе с тем в Кремле не уточнили нынешнее местоположение Пригожина.

Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа

ВСТРЕЧА С КОМАНДИРАМИ

События в России 23-24 июня с участием ЧВК «Вагнер» были квалифицированы как «попытка вооруженного мятежа». Президент РФ по горячим следам назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им «неминуемое наказание» за измену, однако вскоре ситуация с основателем ЧВК Евгением Пригожиным встала на паузу, прерванную сегодня Дмитрием Песковым.

По его словам, через пять дней после «мятежа» Путин встретился с Пригожиным и другими командирами «Вагнера».

«Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа», - сказал Песков в понедельник журналистам.

Дмитрий Сергеевич также сообщил, что командиры подтвердили готовность сражаться за Родину, а Путин предложил им варианты трудоустройства.

«Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения (…) Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», - отметил Песков, уточнив, что это все, что в Кремле могут сказать об этой встрече.

Вместе с тем, 6 июля Песков говорил, что в Кремле не следят за передвижениями Пригожина.

«Мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать», - уверял пресс-секретарь президента РФ.

Эти слова прозвучали на фоне высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Пригожина в его стране нет, несмотря на то, что именно туда должны были переместиться «вагнеровцы» после быстрого и бескровного завершения «мятежа».

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере (…). Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», — предположил тогда Александр Григорьевич.

Кроме того, Лукашенко заверил 6 июля всех сомневающихся, что Путин не намерен «мочить» Пригожина.

Лукашенко: Путин не намерен «мочить» Пригожина

ЗОЛОТО И КУВАЛДЫ

Позиция российских властей в отношении Пригожина пока остается непонятной. Неугомонный Telegram-канал «пресс-служба Пригожина» молчит с 26 июня, как и сам основатель ЧВК «Вагнер», которого СМИ ранее называли «поваром Путина». На этом фоне некоторые политики стали осторожно оправдываться за поддержку ЧВК «Вагнер».

Так, по данным «Ведомостей», к партии «Справедливая Россия — За правду» возникли вопросы из-за того, что ее лидер Сергей Миронов свое время хвастался в соцсетях кувалдой, которую ему подарил Пригожин.

Как отметил источник в партии, Миронову после событий 24 июня надо было объяснить, что СРЗП «сохраняет патриотические позиции», но при этом «вагнеровцы» не отвечают за действия своего руководства.

СМИ уже успели посмаковать кадры обысков в «особняке Пригожина» и его офисе, в ходе которых, в частности, нашли оружие, деньги, золото и паспорта. При этом отмечается, что найденные 10 мрд рублей наличными были «возвращены владельцу». Вместе с тем ведущие федеральных каналов в репортажах о последствиях «мятежа» стараются избегать упоминания имени его «организатора».

Найденные при обысках 10 млрд рублей вернули Пригожину

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по лагерю ЧВК «Вагнер», обрушил потоки гневных речей на министра обороны Сергея Шойгу и объявил о планах проведения «марша справедливости». 24 июня утром сообщалось, что «вагнеровцы» взяли под контроль несколько административных и военных зданий в Ростове-на-Дону и едут в Москву, однако к вечеру того же дня ситуация улеглась.

Согласно официальной версии, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых тот должен был уехать из РФ в соседнюю страну. 27 июня уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры