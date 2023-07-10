Пригожин нашелся в Кремле: Командиры ЧВК «Вагнер» подтвердили лояльность Путину

ВСТРЕЧА С КОМАНДИРАМИ

События в России 23-24 июня с участием ЧВК «Вагнер» были квалифицированы как «попытка вооруженного мятежа». Президент РФ по горячим следам назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им «неминуемое наказание» за измену, однако вскоре ситуация с основателем ЧВК Евгением Пригожиным встала на паузу, прерванную сегодня Дмитрием Песковым.

По его словам, через пять дней после «мятежа» Путин встретился с Пригожиным и другими командирами «Вагнера».

«Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа», - сказал Песков в понедельник журналистам.

Дмитрий Сергеевич также сообщил, что командиры подтвердили готовность сражаться за Родину, а Путин предложил им варианты трудоустройства.

«Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения (…) Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», - отметил Песков, уточнив, что это все, что в Кремле могут сказать об этой встрече.

Вместе с тем, 6 июля Песков говорил, что в Кремле не следят за передвижениями Пригожина.

«Мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать», - уверял пресс-секретарь президента РФ.

Эти слова прозвучали на фоне высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Пригожина в его стране нет, несмотря на то, что именно туда должны были переместиться «вагнеровцы» после быстрого и бескровного завершения «мятежа».

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере (…). Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», — предположил тогда Александр Григорьевич.

Кроме того, Лукашенко заверил 6 июля всех сомневающихся, что Путин не намерен «мочить» Пригожина.