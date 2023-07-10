Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа

Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Он сообщил, что встреча состоялась 29 июня и длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов ЧВК, всего было 35 человек.

По словам Пескова, глава государства дал оценку произошедшему, а также предложил членам группы варианты трудоустройства, о которых ранее Путин сообщал официально.

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При этом 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

О том, что Евгений Пригожин вместе с командирами «ЧВК Вагнера» встречался с Владимиром Путиным, писала ранее французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, в Кремль Пригожин был вызван 1 июля, на встречах его сопровождали командиры ЧВК. Утверждается, что Пригожина также выслушали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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