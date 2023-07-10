Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа
Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.
Он сообщил, что встреча состоялась 29 июня и длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов ЧВК, всего было 35 человек.
По словам Пескова, глава государства дал оценку произошедшему, а также предложил членам группы варианты трудоустройства, о которых ранее Путин сообщал официально.
При этом 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
О том, что Евгений Пригожин вместе с командирами «ЧВК Вагнера» встречался с Владимиром Путиным, писала ранее французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, в Кремль Пригожин был вызван 1 июля, на встречах его сопровождали командиры ЧВК. Утверждается, что Пригожина также выслушали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Украина как член НАТО станет угрозой для России
- Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа
- Эрдоган: Завершение конфликта упростит принятие Украины в НАТО
- В Московском регионе руководителей медклиники задержали за выдачу фиктивных справок украинцам
- Глава IT-интегратора AWG Хачиян: 85% уехавших айтишников уже вернулись в Россию
- Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией
- Baza: Избитого в Грозном адвоката Немова выписали из больницы
- В Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад
- Депутат Бессараб: доходы россиян вырастут из-за увеличения МРОТ
- В Екатеринбурге презентовали полностью российскую «Ласточку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru