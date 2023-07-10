Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа

Президент РФ Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Он сообщил, что встреча состоялась 29 июня и длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов ЧВК, всего было 35 человек.

По словам Пескова, глава государства дал оценку произошедшему, а также предложил членам группы варианты трудоустройства, о которых ранее Путин сообщал официально.