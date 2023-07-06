Лукашенко: Путин не намерен «мочить» Пригожина

По словам главы республики, Пригожин остается на свободе.

«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — указал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент рассказал, что накануне говорил с Пригожиным по телефону. По словам Лукашенко, бизнесмен пообещал, что «Вагнер» будет работать во благо России и «выполнять свой долг до конца».

Ранее Александр Лукашенко допустил, что ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

