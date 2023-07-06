Лукашенко: Путин не намерен «мочить» Пригожина
Президент России Владимир Путин не намерен «мочить» основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По словам главы республики, Пригожин остается на свободе.
«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — указал Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент рассказал, что накануне говорил с Пригожиным по телефону. По словам Лукашенко, бизнесмен пообещал, что «Вагнер» будет работать во благо России и «выполнять свой долг до конца».
Ранее Александр Лукашенко допустил, что ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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