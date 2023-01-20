Сергей Миронов получил кувалду в подарок от Пригожина

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Миронов написал на своей странице во «ВКонтакте».

Политик назвал инструмент очень полезным и заявил, что все недруги России должны осознать, что у них ничего не получится.

На кувалде изображена дарственная надпись «Бахмут-Соледар».