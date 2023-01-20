Сергей Миронов получил кувалду в подарок от Пригожина
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Миронов написал на своей странице во «ВКонтакте».
Политик назвал инструмент очень полезным и заявил, что все недруги России должны осознать, что у них ничего не получится.
На кувалде изображена дарственная надпись «Бахмут-Соледар».
Ранее Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер», отметив, что именно усилия «героического воинского формирования» позволили взять под контроль Соледар.
В связи с этим председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что обсуждать подобные инициативы можно будет только после внесения проекта закона, так как в таком случае придется менять Конституцию.
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