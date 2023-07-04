Найденные при обысках 10 млрд рублей вернули Пригожину

Найденные 24 июня при обысках в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей были возвращены предпринимателю, главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Также сообщается о возврате оборудования в офис медиагруппы «Патриот» и в «Вагнер Центр».

Отмечается, что деньги и ценности Пригожин получил 2 июля. При этом сам предприниматель не присутствовал на процедуре передачи, находясь, по предварительным данным, в Москве. Деньги забрал водитель Пригожина по доверенности.

Ранее связанный с Пригожиным Telegram-канал Grey Zone распространил якобы заявление бизнесмена, в котором он благодарит тех, кто поддержал бойцов, и анонсирует новые победы на фронте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ОбыскиЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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