Найденные при обысках 10 млрд рублей вернули Пригожину

Также сообщается о возврате оборудования в офис медиагруппы «Патриот» и в «Вагнер Центр».

Отмечается, что деньги и ценности Пригожин получил 2 июля. При этом сам предприниматель не присутствовал на процедуре передачи, находясь, по предварительным данным, в Москве. Деньги забрал водитель Пригожина по доверенности.

Ранее связанный с Пригожиным Telegram-канал Grey Zone распространил якобы заявление бизнесмена, в котором он благодарит тех, кто поддержал бойцов, и анонсирует новые победы на фронте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

