Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

Официальный представитель Кремля заявил, что все обещания, данные после военного мятежа 24 июня, остаются в силе. Речь идет в том числе и об отъезде Пригожина в Белоруссию. Песков отметил, что об этом говорил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Накануне Лукашенко также заявлял, что российский лидер не намерен «мочить» главу «Вагнеров».

Ранее глава республики допустил, что ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

