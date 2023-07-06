Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Официальный представитель Кремля заявил, что все обещания, данные после военного мятежа 24 июня, остаются в силе. Речь идет в том числе и об отъезде Пригожина в Белоруссию. Песков отметил, что об этом говорил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Накануне Лукашенко также заявлял, что российский лидер не намерен «мочить» главу «Вагнеров».

Ранее глава республики допустил, что ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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