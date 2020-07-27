Политолог: Для Германии G7 - это храм либерализма, в котором не видят Россию
Немецкий политолог в эфире НСН объяснил резкую реакцию Берлина на предложение Трампа вернуть Россию в "Большую семерку".
Россия не стремится вернуться в «Большую семерку» (G7). Об этот в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, Песков указал, что Москва удовлетворена участием в «Большой двадцатке» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.
Напомним, ранее Хайко Маас сообщил, что его страна выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. По его словам, членство России невозможно до урегулирования конфликта в Донбассе.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил резкую реакцию Берлина на предложение Трампа.
«Для Германии это в первую очередь престиж. У нас в элитах представление о мировом порядке как о по-прежнему монополярном. Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу. А если туда войдут Россия, Китай, Индия, то это будет другой мир. К этому относятся с опаской. Поэтому «Большую семерку» - и это очень важно - в отличие от прежних времен рассматривают как клуб стран с общими либеральными ценностями. Это как современный храм, где исповедуют демократию и права человека. А страны, которые их не исповедуют, туда приглашать не хотят. Это точка зрения Германии. Она против того, чтобы Россия вошла в этот клуб, потому что Россия нарушила международное право в Украине. И что Россию надо наказать», - пояснил Рар.
Он отметил, что в Америке другая точка зрения. «Трампу, я думаю, наплевать на «Большую семерку». Он хочет, чтобы не только весь Запад, но и весь мир делал то, что он хочет. А он сейчас хочет бодаться с Китаем, вести торговые войны с ним. И требует, чтобы европейские члены «Большой семерки» во всем поддержали американскую точку зрения. А Германия против того, чтобы «Большую семерку» сейчас позиционировать против Китая», - добавил эксперт.
По его мнению, «Большая семерка» - это попытка держаться за устаревшие модели, прошлого века. «В XXI веке нужно смотреть на «Двадцатку», нужно смотреть на новый мировой порядок, который рано или поздно будет создан. Нужно смотреть на такие страны как Китай, Индия, может быть, Южная Африка, которые будут играть все более значимую роль», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Россию исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году, после присоединения Крыма.
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