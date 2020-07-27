Политолог: Для Германии G7 - это храм либерализма, в котором не видят Россию

Россия не стремится вернуться в «Большую семерку» (G7). Об этот в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, Песков указал, что Москва удовлетворена участием в «Большой двадцатке» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.

Напомним, ранее Хайко Маас сообщил, что его страна выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. По его словам, членство России невозможно до урегулирования конфликта в Донбассе.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил резкую реакцию Берлина на предложение Трампа.

«Для Германии это в первую очередь престиж. У нас в элитах представление о мировом порядке как о по-прежнему монополярном. Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу. А если туда войдут Россия, Китай, Индия, то это будет другой мир. К этому относятся с опаской. Поэтому «Большую семерку» - и это очень важно - в отличие от прежних времен рассматривают как клуб стран с общими либеральными ценностями. Это как современный храм, где исповедуют демократию и права человека. А страны, которые их не исповедуют, туда приглашать не хотят. Это точка зрения Германии. Она против того, чтобы Россия вошла в этот клуб, потому что Россия нарушила международное право в Украине. И что Россию надо наказать», - пояснил Рар.