ИИ-судью тестируют в России
В России поэтапное тестирование технологий искусственного интеллекта в судебной системе в настоящее время осуществляется более чем в 20 регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.
По его словам, их внедрение должно осуществляться в случае, если результаты будут проверяемыми. При этом оценка доказательств и окончательное решение всегда должны оставаться только за судьей.
Сегодня в регионах апробируются отдельные ИИ-инструменты с одновременной проверкой их надежности и подготовкой судей к работе с новыми технологиями. Это поиск и анализ судебной практики и правовых позиций Верховного суда РФ, обнаружение ошибок и противоречий в документах, а также автоматизация составления протоколов судебных заседаний.
Краснов отметил, что искусственный интеллект должен помогать судье экономить время и повышать эффективность судебного процесса. В среднесрочной перспективе доступ к соответствующим сервисам планируется предоставить всем судам.
Российские судьи не успевают следить за повесткой из-за обилия повседневных и типичных задач, которые вполне могут быть переданы искусственному интеллекту (ИИ), заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
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