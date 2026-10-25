ИИ-судью тестируют в России

По его словам, их внедрение должно осуществляться в случае, если результаты будут проверяемыми. При этом оценка доказательств и окончательное решение всегда должны оставаться только за судьей.

Сегодня в регионах апробируются отдельные ИИ-инструменты с одновременной проверкой их надежности и подготовкой судей к работе с новыми технологиями. Это поиск и анализ судебной практики и правовых позиций Верховного суда РФ, обнаружение ошибок и противоречий в документах, а также автоматизация составления протоколов судебных заседаний.

Краснов отметил, что искусственный интеллект должен помогать судье экономить время и повышать эффективность судебного процесса. В среднесрочной перспективе доступ к соответствующим сервисам планируется предоставить всем судам.

Российские судьи не успевают следить за повесткой из-за обилия повседневных и типичных задач, которые вполне могут быть переданы искусственному интеллекту (ИИ), заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

