«Предательство?»: Чубайса проверят на вывод капитала из РФ, пока тот в Израиле
В Госдуме призвали проверить бывшего руководителя «Роснано» и заявили, что его поведение является госизменой. При этом в сентябре президент РФ Путин уже говорил о «финансовой дыре» в госкомпании после Чубайса.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нужно проверить бывшего руководителя «Роснано» и «ЕЭС России» Анатолия Чубайса на возможный вывод капитала из государства. Соответствующие запросы Хамзаев направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ.
«Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля», - приводит слова депутата РИА Новости.
Хамзаев отметил, что в его понимании подобное поведение бывшего чиновника «такого ранга» является государственной изменой. По его словам, неясно, на чьи деньги живет Чубайс и откуда у него финансовая подушка, чтобы оказывать гуманитарную помощь и путешествовать по миру.
«ДЫРА» В РОСНАНО
Так, в середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие со специальной военной операцией на Украине. Позднее, 25 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
В этом году, 12 сентября, Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал и прячется в другой стране». При этом он отметил, что После Чубайса в «Роснано» идут сложные процессы — там обнаружена большая финансовая дыра.
«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю», - говорил Путин.
На этом фоне политолог Сергей Марков в интервью НСН предположил, что обида Владимира Путина на экс-главу «Роснано» не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта».
«Чубайс уже год в бегах, но не сделал ни одного публичного заявления против Путина, Кремля или России. Если бы Чубайс начал выступать и сливать западным спецслужбам какую-то важную конфиденциальную информацию, это было бы большое предательство. Поэтому обида не является "сверхбольшой"», - говорил политолог.
ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ
По данным СМИ, после обострения палестино-израильского конфликта, 7 октября, Анатолий Чубайс покинул Израиль. Telegram-каналы утверждали, что Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова улетели из страны. При этом журналисты заметили в руках у Смирновой британский паспорт.
Позднее, 11 октября, Анатолий Чубайс подтвердил ТАСС, что улетал из Израиля и рассказал, что ездил в Дубай по работе.
«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сказал бывший топ-менеджер.
При этом Анатолий Чубайс занялся разбором гуманитарной помощи пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС. Соответствующие фотографии опубликовал журналист, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в список иностранных агентов) в Telegram-канале.
На нескольких снимках был запечатлен Чубайс рядом с автомобилем в окружении коробок с вещами. По словам Венедиктова, экс-главе «Роснано» помогает в этом его жена.
Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов, передает «Радиоточка НСН».
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