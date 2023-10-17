«Предательство?»: Чубайса проверят на вывод капитала из РФ, пока тот в Израиле

Хамзаев отметил, что в его понимании подобное поведение бывшего чиновника «такого ранга» является государственной изменой. По его словам, неясно, на чьи деньги живет Чубайс и откуда у него финансовая подушка, чтобы оказывать гуманитарную помощь и путешествовать по миру.

«ДЫРА» В РОСНАНО

Так, в середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие со специальной военной операцией на Украине. Позднее, 25 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

В этом году, 12 сентября, Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал и прячется в другой стране». При этом он отметил, что После Чубайса в «Роснано» идут сложные процессы — там обнаружена большая финансовая дыра.

«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю», - говорил Путин.

На этом фоне политолог Сергей Марков в интервью НСН предположил, что обида Владимира Путина на экс-главу «Роснано» не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта».

«Чубайс уже год в бегах, но не сделал ни одного публичного заявления против Путина, Кремля или России. Если бы Чубайс начал выступать и сливать западным спецслужбам какую-то важную конфиденциальную информацию, это было бы большое предательство. Поэтому обида не является "сверхбольшой"», - говорил политолог.