Чубайс «разворовал» и «удрал»?: «Роснано» грозит ликвидация из-за миллиардных долгов
«Роснано» признает себя практически банкротом, о финансовой дыре в компании лично сообщил Владимир Путин. Еще год назад президенту предлагали ликвидировать убыточную корпорацию и начать возбуждать уголовные дела.
Облигации «Роснано» открылись снижением котировок, они подешевели на 40% на фоне новостей о скором банкротстве компании. О проблемах корпорации ранее говорил Владимир Путин, после ухудшения ситуации плачевность состоянии организации подтвердил Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что АО «Роснано» не может целиком покрыть долговые обязательства за счет собственных денег и заявляет о признаках банкротства. Об этом свидетельствует отчет госкорпорации, опубликованный на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
В частности, отмечается, что требования кредиторов без учета накопленного купонного дохода по размещенным АО «Роснано» облигациям и процентов по кредитам по состоянию на 30 июня 2023 года существенно больше, чем стоимость активов компании.
«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО “Роснано” долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО “Роснано” отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)», — заявили авторы отчета.
По их мнению, избежать банкротства можно, если акционера компании нормализуют финансовую отчетность и предоставят ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе при бюджетных и иных нормативных ограничениях. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.
Напомним, что 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс «удрал» из России.
Как отметил Путин, в госкорпорации идут сложные процессы, в «Роснано» огромная финансовая дыра. Российский лидер допустил, что отъезд экс-главы организации может быть связан именно с этим.
«В Израиле [Чубайс] даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я ... не понимаю»,— заявил президент.
Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».
«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», - приводит ТАСС слова Чубайса.
Зато журналисты охотно изучали эту тему последний месяц. Согласно исследованию, на момент ухода Чубайса с поста главы «Роснано» в 2020 году 12 проектов дали нулевую или близкую к нулевой выручку. Шесть обанкротились или были ликвидированы, семь оказались убыточны. На них ушло 79 млрд рублей.
В правительстве России «генерятся предложения», что делать с дырой в бюджете «Роснано». Об этом сообщил в среду 4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
Директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в беседе с НСН заявил, что компания «Роснано» не сможет погасить убытки, государство передаст активы организации банкам и другим корпорациям.
«Конечно, они занимались рискованными проектами, стартапами. Технологические новинки не каждый день происходят, это скорее редкость. Другое дело, что они рисковали государственными деньгами. В этом смысле это прямой ущерб для государства. Я думаю, что на месте «Роснано» возникнет что-то другое, там есть кадры, специалисты. Это все тоже капитал определенный», - отметил он.
По его словам, на данном этапе придется реформировать организацию, но продать активы не получится, поэтому государство «раздаст» их банкам.
«Еще вариант – кардинально реформировать организацию, продать активы, но вряд ли будут желающие приобрести с таким обременением. Поэтому государству придется самому разбираться с этим. Убытки уже никто не погасит. В таком виде организация уже не будет существовать, их активы могут «разобрать» банки и так далее, их могут попросить об этом. Эту проблему решать со временем, не сразу, конечно. Освещать это подробно не будут», - заключил собеседник НСН.
Почти год назад издание «Ведомости» сообщило о том, что правительство обсуждает вопрос о ликвидации «Роснано». В числе предпосылок к такому решению называют убыточность госкомпании, которая не может обслуживать обязательства из-за антироссийских санкций и усугубления финансовых проблем. Письмо с предложением расформировать «Роснано» Владимиру Путину направил министр финансов Антон Силуанов.
Еще в начале 2018 года выяснилось, что Анатолий Чубайс путем махинаций снизил стоимость «Роснано» более чем в два с половиной раза. Смысл существования госкорпорации исчерпан с отставкой Чубайса с поста главы «Роснано», сохранять корпорацию дальше не стоит. Об этом НСН заявили зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и экономист Никита Кричевский.
«“Роснано” создавали для того, чтобы Чубайс мог продолжать заниматься воровством. Пока Чубайс хотел набивать себе карманы, он оставался на территории России. В начале 2018 года ФСБ пресекло попытку приватизации управляющей компании “Роснано”, стало известно, что общая сумма активов корпорации в 2,6 раза меньше суммы, которую вложило в компанию государство, то есть Чубайс снизил стоимость корпорации в 2,6 раза. Зная биографию Анатолия Борисовича, это можно квалифицировать исключительно как распил или воровство. Сейчас Чубайсу стало скучно, ему надоело дальше заниматься любимым делом. Если смысл существования “Роснано” исчерпан, тогда зачем сохранять эту корпорацию?» — сказал депутат.
А Никита Кричевский добавил, что после ликвидации разворованной корпорации последует волна уголовных дел.
«Корпорация сегодня практически разворована, это уже давно ни для кого не секрет. Сегодня все вспоминают фразу господина Чубайса “У нас очень много денег”, брошенную им на новогоднем корпоративе. В случае ликвидации корпорации последует неизбежное возбуждение уголовных дел по фактам хищения привлеченных и бюджетных средств, скорее всего, против Чубайса тоже», - подытожил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
- Путин поздравил Рахмона с днем рождения
- В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub
- Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером
- Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц
- Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток
- Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО
- Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru