Чубайс «разворовал» и «удрал»?: «Роснано» грозит ликвидация из-за миллиардных долгов

По их мнению, избежать банкротства можно, если акционера компании нормализуют финансовую отчетность и предоставят ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе при бюджетных и иных нормативных ограничениях. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.

Напомним, что 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс «удрал» из России.

Как отметил Путин, в госкорпорации идут сложные процессы, в «Роснано» огромная финансовая дыра. Российский лидер допустил, что отъезд экс-главы организации может быть связан именно с этим.

«В Израиле [Чубайс] даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я ... не понимаю»,— заявил президент.

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», - приводит ТАСС слова Чубайса.

Зато журналисты охотно изучали эту тему последний месяц. Согласно исследованию, на момент ухода Чубайса с поста главы «Роснано» в 2020 году 12 проектов дали нулевую или близкую к нулевой выручку. Шесть обанкротились или были ликвидированы, семь оказались убыточны. На них ушло 79 млрд рублей.

В правительстве России «генерятся предложения», что делать с дырой в бюджете «Роснано». Об этом сообщил в среду 4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в беседе с НСН заявил, что компания «Роснано» не сможет погасить убытки, государство передаст активы организации банкам и другим корпорациям.

«Конечно, они занимались рискованными проектами, стартапами. Технологические новинки не каждый день происходят, это скорее редкость. Другое дело, что они рисковали государственными деньгами. В этом смысле это прямой ущерб для государства. Я думаю, что на месте «Роснано» возникнет что-то другое, там есть кадры, специалисты. Это все тоже капитал определенный», - отметил он.