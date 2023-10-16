Чубайс купил и лично развез гуманитарную помощь для пострадавших израильтян
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь пострадавшим от атаки ХАМАС в Израиле, сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).
Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на одной из которых Чубайс с коробкой гумпомощи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал фотографию с похожим на Чубайса мужчину в аэропорту Дубая. СМИ писали, что он уехал из Израиля после начала боевых действий.
Позже сам Чубайс сообщил, что вернулся в Израиль после поездки в Дубай, напоминает RT. Он отметил, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты была «запланированной, рабочей и короткой», и добавил, что уже находится в Израиле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-президент Финляндии и нобелевский лауреат Мартти Ахтисаари
- МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина
- В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю наблюдений
- Группа «Самолет» выкупила 100% акций девелопера МИЦ
- РБК: Японская Fujitsu ликвидирует юрлицо в России
- Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом
- Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
- Израиль начал эвакуацию жителей прилегающих к ливанской границе территорий
- Байден заявил о планах «подавить» Россию и урегулировать ближневосточный конфликт
- Продажи легальных игр в России упали в 4 раза из-за роста цен и серого импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru