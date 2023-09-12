Чубайса заметили в аэропорту Риги после заявления Путина

В момент, когда его заметили, с разницей в пять минут стартовали рейсы в Амстердам и Анталью, отмечает издание.

Ранее днем Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». А политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

