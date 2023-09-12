Чубайса заметили в аэропорту Риги после заявления Путина
12 сентября 202314:18
Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в рижском аэропорту после заявления президента России Владимира Путина, пишет «Фонтанка».
В момент, когда его заметили, с разницей в пять минут стартовали рейсы в Амстердам и Анталью, отмечает издание.
Ранее днем Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». А политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- Минобороны: ВС РФ поразили два склада с боеприпасами украинских бригад
- СМИ: Джорджа Буша шокировала старая фотография с Пригожиным
- Польша запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября
- Минобороны РФ наградило медалью певицу Мару
- СМИ: Минтранс введет обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности
- «Проект Украина закрыт»: СБУ возбудила уголовное дело против Аркадия Бабченко
- Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле
- Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена
- Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru