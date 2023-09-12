Чубайса заметили в аэропорту Риги после заявления Путина

Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в рижском аэропорту после заявления президента России Владимира Путина, пишет «Фонтанка».

Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России

В момент, когда его заметили, с разницей в пять минут стартовали рейсы в Амстердам и Анталью, отмечает издание.

Ранее днем Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». А политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинАнатолий Чубайс

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