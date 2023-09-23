Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Чубайсе, на которые намекал Путин
Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Анатолии Чубайсе, на которые намекал президент России Владимир Путин.
В начале сентября российский лидер на пленарной сессии ВЭФ заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». Тогда Путин констатировал, что в «Роснано» после многих лет работы Чубайса образовалась «большая финансовая дыра», напоминает «Радиоточка НСН».
Согласно исследованию журналистов, на момент ухода Чубайса с поста главы «Роснано» в 2020 году 12 проектов дали нулевую или близкую к нулевой выручку. Шесть обанкротились или были ликвидированы, семь оказались убыточны. На них ушло 79 млрд рублей.
Из отчетности компании следует, что убыток «Роснано» за 2020 год в сравнении с 2019 вырос в 3,2 раза, до 52,9 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Косово так много фальшивых евро, что их принимают к оплате как настоящие
- СМИ: Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали
- Минобороны России: ВС РФ уничтожили часть запасов снарядов с обедненным ураном ВСУ
- Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Чубайсе, на которые намекал Путин
- Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
- Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
- Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Наполитано
- В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле
- Белгосфилармония открыла сезон премьерой «100 секунд» композитора Гореловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru