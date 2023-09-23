Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Чубайсе, на которые намекал Путин

В начале сентября российский лидер на пленарной сессии ВЭФ заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». Тогда Путин констатировал, что в «Роснано» после многих лет работы Чубайса образовалась «большая финансовая дыра», напоминает «Радиоточка НСН».

Согласно исследованию журналистов, на момент ухода Чубайса с поста главы «Роснано» в 2020 году 12 проектов дали нулевую или близкую к нулевой выручку. Шесть обанкротились или были ликвидированы, семь оказались убыточны. На них ушло 79 млрд рублей.



Из отчетности компании следует, что убыток «Роснано» за 2020 год в сравнении с 2019 вырос в 3,2 раза, до 52,9 млрд рублей.

