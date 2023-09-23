Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Чубайсе, на которые намекал Путин

Журналисты подсчитали убытки «Роснано» при Анатолии Чубайсе, на которые намекал президент России Владимир Путин.

Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в Роснано

В начале сентября российский лидер на пленарной сессии ВЭФ заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». Тогда Путин констатировал, что в «Роснано» после многих лет работы Чубайса образовалась «большая финансовая дыра», напоминает «Радиоточка НСН».

Согласно исследованию журналистов, на момент ухода Чубайса с поста главы «Роснано» в 2020 году 12 проектов дали нулевую или близкую к нулевой выручку. Шесть обанкротились или были ликвидированы, семь оказались убыточны. На них ушло 79 млрд рублей.

Из отчетности компании следует, что убыток «Роснано» за 2020 год в сравнении с 2019 вырос в 3,2 раза, до 52,9 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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