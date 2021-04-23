Шпили раздора. Отношения России и Чехии превратились в «страшный сон»
После предполагаемого визита любителей «солсберецких шпилей» Петрова и Боширова более 60 сотрудников посольства РФ лишены возможности наслаждаться пражской архитектурой.
Расстояние между Прагой и Москвой становится все дальше. Конечно, речь идет не о физических величинах – страны отдаляются в своих позициях во внешней политике. Накануне МИД Чехии потребовал отъезда 63 сотрудников российского посольства, тем самым уравняв штат дипломатических представительств двух стран. Это стало ответом на невыполненный Россией ультиматум, предъявленный ранее чешской стороной. МИД Чехии призывал вернуть до полудня 22 апреля всех сотрудников чешского посольства, которые, в свою очередь, были высланы в ответ на аналогичные действия со стороны Праги.
«Цель — не россияне и не российская нация. Это реакция на действия служб разведки России», — приводит Bloomberg слова министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека о сокращении диппредставительства.
Напомним, в субботу, 17 апреля, в Чехии заявили о причастности предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) России Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека, а 430 местных жителей были эвакуированы в срочном порядке. Петров и Боширов, по данным западных спецслужб, были замешаны в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ в Солсбери - по утверждениям самих россиян, они приехали туда ради «знаменитого кафедрального собора со 123-метровым шпилем и часами».
По мнению чешской стороны, взрывы должны был состояться в Болгарии, а их «мишенью» мог быть владелец болгарской оружейной компании «Дунарит» Эмилиан Гебрев, однако «гэрэушники» «что-то не рассчитали». После опубликования результатов расследования Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из страны. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов «в соответствии с размерами» представительств двух стран, из-за чего Чехия и предложила описанный выше ультиматум, который закончился высылкой 63 сотрудников российского посольства.
В ответ на действия чехов в министерство иностранных дел России вызвали посла этой страны Витезслава Пивоньку, которому был объявлен протест. Также Россия потребовала сократить число сотрудников чешского посольства в Москве.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что Чехия после ограничений в отношении российских дипломатов получила тот ответ, о котором «даже не мечтала в страшном сне».
«Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», — заявила Захарова.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами, а сами причины конфликта надуманы. Ранее в чешском Сенате проголосовали за расторжение соглашения между Чехией и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также за сокращение числа сотрудников российской дипмиссии до одного. Такая резолюция была передана в МИД Чехии, но пока она не была поддержана.
«Предложение оставить только одного дипломата – это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства», - сказал Сурма.
Также он назвал «фейковым» повод, из-за которого якобы Прага ввела ограничения.
«Это чистой воды глупость. Не было повода для высылки дипломатов. Этот повод либо надуманный, либо фейковый. Взрыв 2014 года по большому счету к Чехии имеет слабое отношение. Кроме того, что эти военные склады были сданы в аренду болгарскому бизнесмену, который, видимо, не слишком корректно занимался продажей оружия. Но они тут увидели российский след и приплетают его к проблематике, связанной с высылкой российских дипломатов из Чехии», - пояснил Сурма.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также считает, что поводом для «размолвки» двух стран не были возможные действия российских спецслужб на территории Чехии.
«Скорее всего, эту поспособствовала комбинация причин. С одной стороны, надо было как-то мотивировать отказ Росатому на участие в тендере, который он мог бы вполне выиграть. Во-вторых, надо было чем-то перекрыть западникам очевидный скандал с попыткой убийства действующего главы Белоруссии при содействии, скорее всего, американских спецслужб. Надо было заглушить этот скандал какой-то другой новостью», - считает Климов.
Также Климов считает, что одной из причин может быть то, что чехи решили показать себя главными союзниками США в Евросоюзе, полагая, что им это зачтется.
Солидарен с сенатором военный эксперт, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он объяснил недружественные отношения между странами.
«Начиная от Украины и Чехии, заканчивая Болгарией и Британией – все это шавки, которые плетутся в американских ошейниках и по команде начинают лаять», - заключил он.
Между тем, дипломатический конфликт России и Чехии уже вышел за рамки двух стран. Словакия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, сообщил премьер-министр республики Эдуард Хегер телеканалу ТА3. По словам премьера, дипломаты будут высланы в знак солидарности с Чехией. Хегер заявил, что перед тем, как объявить о высылке дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб.В чешском Сенате призывают другие страны ЕС и НАТО принять аналогичные решения.
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