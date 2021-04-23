Шпили раздора. Отношения России и Чехии превратились в «страшный сон»

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что действия Чехии в отношении России могут привести к закрытию дипломатических отношений между двумя странами, а сами причины конфликта надуманы. Ранее в чешском Сенате проголосовали за расторжение соглашения между Чехией и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также за сокращение числа сотрудников российской дипмиссии до одного. Такая резолюция была передана в МИД Чехии, но пока она не была поддержана.

«Предложение оставить только одного дипломата – это, по сути, закрытие дипломатических отношений. Это фактически блокировка работы посольства», - сказал Сурма.

Также он назвал «фейковым» повод, из-за которого якобы Прага ввела ограничения.

«Это чистой воды глупость. Не было повода для высылки дипломатов. Этот повод либо надуманный, либо фейковый. Взрыв 2014 года по большому счету к Чехии имеет слабое отношение. Кроме того, что эти военные склады были сданы в аренду болгарскому бизнесмену, который, видимо, не слишком корректно занимался продажей оружия. Но они тут увидели российский след и приплетают его к проблематике, связанной с высылкой российских дипломатов из Чехии», - пояснил Сурма.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также считает, что поводом для «размолвки» двух стран не были возможные действия российских спецслужб на территории Чехии.

«Скорее всего, эту поспособствовала комбинация причин. С одной стороны, надо было как-то мотивировать отказ Росатому на участие в тендере, который он мог бы вполне выиграть. Во-вторых, надо было чем-то перекрыть западникам очевидный скандал с попыткой убийства действующего главы Белоруссии при содействии, скорее всего, американских спецслужб. Надо было заглушить этот скандал какой-то другой новостью», - считает Климов.

Также Климов считает, что одной из причин может быть то, что чехи решили показать себя главными союзниками США в Евросоюзе, полагая, что им это зачтется.