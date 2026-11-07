«Будет, да. Тут вопрос в размере компании, ситуации с компанией. Как правило, для госслужащих, муниципальных служащих и тех, кто работает в крупных организациях (например – прим. НСН), РЖД или МВД, ни на что надеяться не надо, все известно заранее. Единственные, кто четко не уверен, — это топ-менеджмент, потому что он завязан на результаты, KPI. И их там 20 человек — может, будет, может, — нет. Для всех остальных все прописано заранее. Все работники знают, что будет индексация, она прописана в соглашении с профсоюзами, она проходит ежегодно. Или, например, работник администрации президента точно знает, на какую сумму будет индексация. Это все не требует уведомления, потому что это прописано. А в малом бизнесе — везде своя песня. Не собирались прибавлять, год хорошо закончился, директор достал из кармана — прибавил, или (наоборот – прим. НСН) не прибавил», - заключил собеседник НСН.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что молодежь точно будет востребована в ближайшие десять лет, если выберет рабочую профессию, а в дальнейшем можно легко дойти до высокооплачиваемых должностей.