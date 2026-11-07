Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в 2027 году
Эксперт Алексей Захаров в эфире НСН подчеркнул, что работники малого бизнеса не всегда могут надеяться на повышение зарплаты, потому что там это зависит от решения работодателя.
В России только госслужащие и сотрудники крупных компаний могут быть точно уверены в повышении зарплаты, так как это заранее прописано в соглашениях, а индексация проходит ежегодно. Об этом в беседе с НСН заявил HR-специалист Алексей Захаров.
Ранее «Известия» сообщили, что примерно 58% работающих россиян рассчитывают на повышение или индексацию зарплаты в 2027 году. Отмечается, что этот показатель стал рекордным как минимум с 2020-го, тогда на прибавку надеялись 36%.
Высокие ожидания сохраняются во время дефицита кадров и после роста доходов сотрудников в предыдущие годы. Но компаниям все сложнее поддерживать прежние темпы увеличения оплаты труда: растут издержки, а перенос затрат в цены усиливает инфляционное давление. При этом, по словам Захарова, только госслужащие могут быть точно уверены в повышении зарплаты.
«С цифрами здесь все сложно. Есть категории людей, например, госслужащие или работники крупных компаний, — им не надо ни на что надеяться, потому что все их надежды очень четко прописаны в трудовых соглашениях, в государственных регламентах, законах, коллективных соглашениях с профсоюзами. Сколько (людей – прим. НСН) надеялись, столько и надеются (на повышение зарплаты – прим. НСН)), - отметил он.
Специалист подтвердил, что этот показатель свидетельствует, что во многих отраслях будет прибавка зарплат.
«Будет, да. Тут вопрос в размере компании, ситуации с компанией. Как правило, для госслужащих, муниципальных служащих и тех, кто работает в крупных организациях (например – прим. НСН), РЖД или МВД, ни на что надеяться не надо, все известно заранее. Единственные, кто четко не уверен, — это топ-менеджмент, потому что он завязан на результаты, KPI. И их там 20 человек — может, будет, может, — нет. Для всех остальных все прописано заранее. Все работники знают, что будет индексация, она прописана в соглашении с профсоюзами, она проходит ежегодно. Или, например, работник администрации президента точно знает, на какую сумму будет индексация. Это все не требует уведомления, потому что это прописано. А в малом бизнесе — везде своя песня. Не собирались прибавлять, год хорошо закончился, директор достал из кармана — прибавил, или (наоборот – прим. НСН) не прибавил», - заключил собеседник НСН.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что молодежь точно будет востребована в ближайшие десять лет, если выберет рабочую профессию, а в дальнейшем можно легко дойти до высокооплачиваемых должностей.
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