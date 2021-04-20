«Весеннее обострение». В Совфеде объяснили причины конфликта Праги с Москвой
Сенатор Андрей Климов рассказал, как к конфликту между странами причастен Росатом, Александр Лукашенко и США.
Обострению российско-чешских отношений мог способствовать комплекс причин, но у Москвы нет целей преследовать республику, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Чехия не относится к числу держав, от которых зависит глобальный мир и глобальная безопасность. А вот то, что многие проекты, которые идут с Россией, для Чехии объективно важны, это они в расчет не приняли, а зря. Поэтому, к сожалению для чехов, вся эта история закончится не в ее пользу», - сказал он.
При этом он подчеркнул, что у России нет национального интереса преследовать маленькое и, по большому счету, беззащитное государство в Восточной Европе.
«Это у них не первое обострение. Чехия известна тем, что там находится гнездо всех этих СМИ-иноагентов - «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Давненько они там окопались, там много всякого разного антироссийского народа. Есть среди них и профессиональные русофобы, их там много. Поэтому там такие настроения периодически возбуждаются», - отметил сенатор.
По его словам, есть несколько мнений, почему обострение отношений Праги и Москвы произошло именно сейчас.
«Скорее всего, эту поспособствовала комбинация причин. С одной стороны, надо было как-то мотивировать отказ Росатому на участие в тендере, который он мог бы вполне выиграть. Во-вторых, надо было чем-то перекрыть западникам очевидный скандал с попыткой убийства действующего главы Белоруссии при содействии, скорее всего, американских спецслужб. Надо было заглушить этот скандал какой-то другой новостью», - считает Климов.
Третья версия, по его словам, заключается в том, что чехи решили показать себя главными союзниками США в Евросоюзе, полагая, что им это зачтется.
Чехия 17 апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявила о высылке 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
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