«Весеннее обострение». В Совфеде объяснили причины конфликта Праги с Москвой

Обострению российско-чешских отношений мог способствовать комплекс причин, но у Москвы нет целей преследовать республику, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Чехия не относится к числу держав, от которых зависит глобальный мир и глобальная безопасность. А вот то, что многие проекты, которые идут с Россией, для Чехии объективно важны, это они в расчет не приняли, а зря. Поэтому, к сожалению для чехов, вся эта история закончится не в ее пользу», - сказал он.