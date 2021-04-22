Песков назвал «истерикой» действия Праги в отношении российских дипломатов

В Кремле негативно относятся к действиям Чехии в отношении российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», - сказал Песков журналистам, отметив, что российские дипломаты сейчас работают над этим вопросом.

Дипломатическое противостояние между Чехией и Россией обострилось на прошлой неделе. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых оказались Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвинил в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году. Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, что составляет почти две трети всего персонала дипмиссии.

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, который был назначен на должность накануне, допустил высылку из Праги до 60 российских дипломатических работников для уравнивания их числа с чешскими дипломатами в московском посольстве.

