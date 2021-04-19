«Фокусы» под кетчупом. России объявили дипломатическую войну
За последние четыре дня США, Польша, Украина и Чехия выслали российских дипломатов из своих стран. Россия пока отвечает «зеркально»
За последние четыре дня Россия обменялась высылками дипломатов с четырьмя странами. Начало этому противостоянию положили санкции США, одним из пунктов которых была высылка десяти российских дипломатов. «В состав персонала входят представители российских спецслужб», — сообщалось в указе президента Джо Байдена. На следующий день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ответит на эту меру «зеркально». «Мы предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», - заявил Лавров. Помимо этого, помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков «рекомендовал» американскому послу Джону Салливану уехать в США для консультаций.
Также на сайте МИДа был опубликован перечень ограничений, налагаемых на дипломатов из США. В частности ограничено количество краткосрочно командируемых из США до десяти человек в год, прекращено действия двустороннего меморандума «О понимании в отношении открытой суши», запрещена деятельность в России американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.
В тот же день, когда администрация президента США объявила о санкциях в отношении России, МИД Польши выступил с заявлением, что три сотрудника посольства России в Варшаве объявлены персонами нон грата. Как объяснялось, основанием стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Польши». В ответ на это действие на сайте МИДа вышло сообщение, в котором говорится, что из России будут выдворены пять польских дипломатов.
17 апреля МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Такая мера связана с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге. Речь об Александре Сосонюке, которого днем ранее задержали сотрудники ФСБ России за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В МИД Украины заявили, что «такие действия грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек рассказал, что из страны высылают 18 российских дипломатов. По данным местных СМИ, их обвиняют в работе на спецслужбы. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что Чехия подозревает сотрудников Главного управления Генштаба в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.
Помимо этого, полицией Чехии были объявлены в розыск предполагаемые сотрудники ГРУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, в 2014 году, в частности 16 октября, когда произошли взрывы на складе, они приезжали в Прагу, затем — в Злинский край.
МИД России назвал обвинения в адрес российских дипломатов «надуманными предлогами». В ведомстве считают, что Чехия пошла на такой шаг «в стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами»".
Вслед за этим Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть РФ до конца дня 19 апреля.
Кроме дипломатического ответа в отношении Чехии должны быть введены экономические санкции, заявил СМИ сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. «Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Отвечать надо жестко», - заявил сенатор.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах ЕС напоминает «гонку за верность Вашингтону».
Раскритиковал действия Праги и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который заявил в беседе с журналистами, что Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». Реальных причин для такого шага, по словам депутата, не было».
Захарова: Заявления из Чехии должны были «перекрыть» сообщения о подготовке госпереворота в Белоруссии
В свою очередь в поддержку Чехии выступили в НАТО. «Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», – говорится в заявлении Североатлантического альянса. Также Чехии выразил поддержку ряд стран Европы, в том числе Польша и Великобритания.
Более радикально выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он заявил в Twitter, что Евросоюзу следует запретить въезд всем россиянам. «Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - считает Ильвес.
Ранее ограждение российского посольства в Праге забросали кетчупом. Нарушители задержаны. В их отношении возбуждено дело об административном правонарушении. По версии обвиняемых в административном правонарушении, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.
Ранее бывший генконсул России в Армении Василий Корчмарь в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал прогноз о будущем взаимоотношений США и России после отзыва посла.
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