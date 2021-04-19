«Фокусы» под кетчупом. России объявили дипломатическую войну

Также на сайте МИДа был опубликован перечень ограничений, налагаемых на дипломатов из США. В частности ограничено количество краткосрочно командируемых из США до десяти человек в год, прекращено действия двустороннего меморандума «О понимании в отношении открытой суши», запрещена деятельность в России американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.

В тот же день, когда администрация президента США объявила о санкциях в отношении России, МИД Польши выступил с заявлением, что три сотрудника посольства России в Варшаве объявлены персонами нон грата. Как объяснялось, основанием стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Польши». В ответ на это действие на сайте МИДа вышло сообщение, в котором говорится, что из России будут выдворены пять польских дипломатов.

17 апреля МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Такая мера связана с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге. Речь об Александре Сосонюке, которого днем ранее задержали сотрудники ФСБ России за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В МИД Украины заявили, что «такие действия грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек рассказал, что из страны высылают 18 российских дипломатов. По данным местных СМИ, их обвиняют в работе на спецслужбы. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что Чехия подозревает сотрудников Главного управления Генштаба в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

Помимо этого, полицией Чехии были объявлены в розыск предполагаемые сотрудники ГРУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, в 2014 году, в частности 16 октября, когда произошли взрывы на складе, они приезжали в Прагу, затем — в Злинский край.