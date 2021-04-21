«Москва - это лев!» Названы главные союзники России в схватке с «гиенами»
Владислав Шурыгин рассказал, почему Россия не боится «гиен» и на чью поддержку рассчитывает.
Москва – мощный зверь, к которому "мелкие Табаки" не приблизятся, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный эксперт, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
Ранее Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сравнил нападки на Россию с поведением животных: «цепляют Россию безо всяких причин, вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки».
«Москва является слишком мощным зверем, чтобы Табаки могли даже как-то к нему приближаться. Москва - это тот лев, которого гиены боятся как огня. Только прижимаясь к какому-нибудь другому хищнику, они могут пытаться что-то делать, но реально сами по себе они не могут сделать ничего», - отметил Шурыгин.
По его словам, Москве не нужно искать союзников вовне. «У России есть три союзника: армия, флот, военно-космические силы, а вдобавок экономика. Если все эти три союзника и платформа, на которой они стоят, будут стабильны, то никакой хищник из стаи гиен нам не сможет ничего сделать», - добавил он.
Эксперт отметил, что за последние две недели было замечено множество случаев недружественного отношения к России ряда стран, но это объяснимо.
«Начиная от Украины и Чехии, заканчивая Болгарией и Британией – все это шавки, которые плетутся в американских ошейниках и по команде начинают лаять», - заключил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет сохранить добрые отношения с международным сообществом, но обещает жесткий ответ тем, кто перейдет «красную черту».
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