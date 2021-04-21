«Москва - это лев!» Названы главные союзники России в схватке с «гиенами»

Владислав Шурыгин рассказал, почему Россия не боится «гиен» и на чью поддержку рассчитывает.

Москва – мощный зверь, к которому "мелкие Табаки" не приблизятся, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный эксперт, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.

Ранее Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сравнил нападки на Россию с поведением животных: «цепляют Россию безо всяких причин, вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки».

В Кремле объяснили слова Путина о Шерхане

«Москва является слишком мощным зверем, чтобы Табаки могли даже как-то к нему приближаться. Москва - это тот лев, которого гиены боятся как огня. Только прижимаясь к какому-нибудь другому хищнику, они могут пытаться что-то делать, но реально сами по себе они не могут сделать ничего», - отметил Шурыгин.

По его словам, Москве не нужно искать союзников вовне. «У России есть три союзника: армия, флот, военно-космические силы, а вдобавок экономика. Если все эти три союзника и платформа, на которой они стоят, будут стабильны, то никакой хищник из стаи гиен нам не сможет ничего сделать», - добавил он.

Путин и Лукашенко проведут завтра переговоры в Москве

Эксперт отметил, что за последние две недели было замечено множество случаев недружественного отношения к России ряда стран, но это объяснимо.

«Начиная от Украины и Чехии, заканчивая Болгарией и Британией – все это шавки, которые плетутся в американских ошейниках и по команде начинают лаять», - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет сохранить добрые отношения с международным сообществом, но обещает жесткий ответ тем, кто перейдет «красную черту».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры