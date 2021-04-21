«Москва - это лев!» Названы главные союзники России в схватке с «гиенами»

«Москва является слишком мощным зверем, чтобы Табаки могли даже как-то к нему приближаться. Москва - это тот лев, которого гиены боятся как огня. Только прижимаясь к какому-нибудь другому хищнику, они могут пытаться что-то делать, но реально сами по себе они не могут сделать ничего», - отметил Шурыгин.



По его словам, Москве не нужно искать союзников вовне. «У России есть три союзника: армия, флот, военно-космические силы, а вдобавок экономика. Если все эти три союзника и платформа, на которой они стоят, будут стабильны, то никакой хищник из стаи гиен нам не сможет ничего сделать», - добавил он.