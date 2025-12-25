Потребуем Запорожье: Что будет с Украиной через 90 дней
Главная цель зимней кампании для российской армии — выход к Запорожью, заявил НСН Юрий Подоляка.
Урегулирование украинского конфликта не решится за 90 дней, а к этому времени российская армия уже может подступить к Запорожью. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН.
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News. Подоляка не удивился тому, что был назван именно такой срок.
«Все уже понимают, что нынешний раунд переговоров и обещания Трампа решить проблему с Украиной до католического Рождества не завершились успехом. По традиции, каждые три месяца у американского президента появляется желание помирить противоборствующие страны на Украине.Ближе к началу весны произойдет новая попытка, но уже по итогам зимней кампании 2026 года. Она будет тяжелой для ВСУ из-за зимы и проблем с энергетикой. Только-только начались холода, а самые холодные месяцы еще впереди. Любой следующий удар будет ухудшать ситуацию», — указал он.
Подоляка также дал прогноз на зимнюю кампанию боевых действий.
«У нас уже все более явный прорыв обороны противника на Запорожском участке. Мы довольно широким фронтом после занятия Степногорска прорвали оборону шириной до 20 километров. Вглубь местами даже до 10 километров. Если мы совместно посмотрим на линию фронта с полосой группировки «Восток», которая наступает навстречу, то мы можем устроить противнику большие проблемы с разгромом около Орехова и выходом на дальний поступ уже к самому Запорожью. Это перспектива на зимнюю кампанию, чего мы можем добиться уже весной. Если мы к этому времени освободим Донбасс силовым путем, то наше политическое руководство поставит среди мирных условий еще и освобождение Запорожской области. По Харькову и Сумам пока очень дальние перспективы — у нас силы тоже не бесконечные», — подчеркнул он.
Ранее Подоляка объяснил НСН, как лишить Украину дронов.
