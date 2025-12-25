Урегулирование украинского конфликта не решится за 90 дней, а к этому времени российская армия уже может подступить к Запорожью. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН.

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News. Подоляка не удивился тому, что был назван именно такой срок.