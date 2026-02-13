Макрон заявил о хороших отношениях с Мерцем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всегда состоял в хороших отношениях с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пишет Politico.

Ранее СМИ сообщили, что Мерц мстит Макрону из-за провала плана по передаче Украине замороженных российских активов, и в Евросоюзе возникла угроза раскола, пишет RT.

Французский лидер ответил на вопрос Politico о том, стали ли он и Мерц хорошими друзьями, появившись рядом друг с другом.

«Да... всегда», - заявил президент, рассмеявшись.

Между тем Макрон предупредил, что Европа вступила в фазу, когда предоставлена сама себе, и может быть «сметена» через пять лет.

