Фронт рухнет за месяцы: Удары по энергетике оставят Киев без дронов и ракет
Военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что Украина основную массу дронов сегодня производит внутри страны, без электроэнергии это невозможно.
Российские военные ударами по энергетике приближают блэкаут Киева, чтобы остановить производство дронов и ракет, заявил НСН военный блогер Юрий Подоляка.
Украинский лидер Владимир Зеленский накануне пригрозил устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях, если будут масштабные отключения света в Украине из-за российских ударов. Однако спустя несколько часов блэкаут произошёл в Киеве. Ночью украинские мониторинговые паблики сообщили о прилётах по киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, после чего на левом берегу Киева, а потом и на правом пропал свет. Это шестой удар по объектам энергетики на Украине за 10 дней октября. До этого с 20 по 26 сентября Минобороны РФ сообщало о 7 масштабных ударах, среди целей которых были объекты энергетики. Подоляка объяснил такую стратегию.
«Пока еще блэкаута как такового нет, просто были аварийные отключения. Блэкаут – это когда энергосистема страны падает в очень большом объеме, она потом очень долго подключается. Этой ночью дорожка к блэкауту сто процентов расширилась, Киев к нему подходит. Такие удары, конечно, сильно подрывают возможности ВСУ. Раньше Киев получал в большей степени зарубежное оружие, сейчас ситуация меняется, акцент делается на внутреннее производство, например, дронов. Основная масса дронов у них сегодня производится внутри. Ракеты они тоже делают на своих предприятиях, но не бывает производства без электроэнергии. Поэтому это удар именно по производственным мощностям, что, конечно, скажется на фронте. Плюс электроэнергия – это железные дороги. Мы делаем все, чтобы перекрыть возможность перебросок», - рассказал он.
По его словам, в ближайшие месяцы фронт не рухнет, но с момента системных ударов по энергетике Украины прошло всего десять дней.
«Мы работаем системно по логистике, по боевой технике. Это уже дает результаты, но работа продолжается. Мы наступление не прекращали. Пока фронт у противника не рухнул, мы будем бить. В ближайшие несколько месяцев я не вижу такой перспективы, но если не бить, он точно не рухнет. Мы будем бить, отвечать на их провокации. Системно по энергетике мы начали бить 1 октября, прошло десять дней, а результаты уже существенные. Если мы еще так дней двадцать будем бить, то у них все будет очень плохо», - заключил собеседник НСН.
Ресурс ПВО на Украине уже практически на исходе, а заместить его нечем, в частности, поэтому атаки российских войск на украинскую инфраструктуру имеют столь разрушительные последствия. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
- Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
- НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия
- Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
- Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ до $112 млрд
- Сотни миллиардов: Депутат Свинцов призвал бизнес вкладываться в роботов и ИИ
- В Минфине заявили, что менять шкалу НДФЛ не планируется
- В Перу начались протесты после импичмента президента
- «Мастер апокалипсиса»: Лауреата Нобелевки Краснахоркаи назвали венгерским Гоголем
- Китай введет специальный портовый сбор для судов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru