«Пока еще блэкаута как такового нет, просто были аварийные отключения. Блэкаут – это когда энергосистема страны падает в очень большом объеме, она потом очень долго подключается. Этой ночью дорожка к блэкауту сто процентов расширилась, Киев к нему подходит. Такие удары, конечно, сильно подрывают возможности ВСУ. Раньше Киев получал в большей степени зарубежное оружие, сейчас ситуация меняется, акцент делается на внутреннее производство, например, дронов. Основная масса дронов у них сегодня производится внутри. Ракеты они тоже делают на своих предприятиях, но не бывает производства без электроэнергии. Поэтому это удар именно по производственным мощностям, что, конечно, скажется на фронте. Плюс электроэнергия – это железные дороги. Мы делаем все, чтобы перекрыть возможность перебросок», - рассказал он.

По его словам, в ближайшие месяцы фронт не рухнет, но с момента системных ударов по энергетике Украины прошло всего десять дней.

«Мы работаем системно по логистике, по боевой технике. Это уже дает результаты, но работа продолжается. Мы наступление не прекращали. Пока фронт у противника не рухнул, мы будем бить. В ближайшие несколько месяцев я не вижу такой перспективы, но если не бить, он точно не рухнет. Мы будем бить, отвечать на их провокации. Системно по энергетике мы начали бить 1 октября, прошло десять дней, а результаты уже существенные. Если мы еще так дней двадцать будем бить, то у них все будет очень плохо», - заключил собеседник НСН.

Ресурс ПВО на Украине уже практически на исходе, а заместить его нечем, в частности, поэтому атаки российских войск на украинскую инфраструктуру имеют столь разрушительные последствия. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

